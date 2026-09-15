『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』4D復活上映決定 入場者プレゼントに特製クリアスタンド
アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の4D復活上映が決定。4D限定入場者プレゼントとして、特製クリアスタンドの配布が決定した。
【写真】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット20枚
本作は、世界的人気ゲームシリーズ「スーパーマリオ」を原作としたアニメーション映画。2023年に公開され、全世界興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した大ヒット作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2弾となる。
この度、9月25日から4D復活上映を開催することが決定。さらに、この上映では4D限定の入場者プレゼント＜特製クリアスタンド＞が配布される。
特製クリアスタンドは折って立たせられるものとなっており、MX4D／4DX／ULTRA4DXの上映会で1人1回の鑑賞につき1つ配布。無くなり次第終了となる。
【写真】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット20枚
本作は、世界的人気ゲームシリーズ「スーパーマリオ」を原作としたアニメーション映画。2023年に公開され、全世界興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した大ヒット作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2弾となる。
この度、9月25日から4D復活上映を開催することが決定。さらに、この上映では4D限定の入場者プレゼント＜特製クリアスタンド＞が配布される。
特製クリアスタンドは折って立たせられるものとなっており、MX4D／4DX／ULTRA4DXの上映会で1人1回の鑑賞につき1つ配布。無くなり次第終了となる。