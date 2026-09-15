『君の好きは無敵』最終話 杏奈＆瀬尾が再び巡り合う それぞれの「好き」の行方は
松本若菜が主演し、佐野勇斗が共演するドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）の最終話が今夜放送。杏奈（松本）と瀬尾（佐野）が再会する。
【写真】瀬尾（佐野勇斗）の切ない表情 『君の好きは無敵』最終話フォトギャラリー
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
■最終話あらすじ
杏奈が去ったデザイン瀬尾。瀬尾は杏奈への思いを断ち切れずに涙を流していた。佐々岡（小野花梨）はそんな瀬尾を叱咤。ハッとした瀬尾は、チュチュチュエラを再び人気者にし、デザイン瀬尾を立て直すことができたら、杏奈が戻ってきてくれるのではと考え、チュエラの復活を誓う。
そして大三島（本郷奏多）を仲間に迎え、新たなスタートを切ったデザイン瀬尾は、キャラクターが持つ特別な力を信じ、チュチュチュエラの人気と可能性を拡大すべく、次なる一歩を踏み出し始める。
その頃、姿を消した杏奈は、隙間バイト生活に逆戻りし、日々を過ごしていた。ところが、そんな杏奈の前に思わぬ人物が現れ、とんでもない依頼をされる。それは、経営難に陥ったMERRYをコンサルとして再起させてほしいというものだった。
そしてその依頼が、杏奈と瀬尾を再び巡り合わせ、キャラクター業界全体を動かす大きな事件へと繋がっていくことに。好きが故にすれ違う2人の心、そして変わらぬチュエラへの想い。それぞれの「好き」の行方は。
ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
【写真】瀬尾（佐野勇斗）の切ない表情 『君の好きは無敵』最終話フォトギャラリー
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
杏奈が去ったデザイン瀬尾。瀬尾は杏奈への思いを断ち切れずに涙を流していた。佐々岡（小野花梨）はそんな瀬尾を叱咤。ハッとした瀬尾は、チュチュチュエラを再び人気者にし、デザイン瀬尾を立て直すことができたら、杏奈が戻ってきてくれるのではと考え、チュエラの復活を誓う。
そして大三島（本郷奏多）を仲間に迎え、新たなスタートを切ったデザイン瀬尾は、キャラクターが持つ特別な力を信じ、チュチュチュエラの人気と可能性を拡大すべく、次なる一歩を踏み出し始める。
その頃、姿を消した杏奈は、隙間バイト生活に逆戻りし、日々を過ごしていた。ところが、そんな杏奈の前に思わぬ人物が現れ、とんでもない依頼をされる。それは、経営難に陥ったMERRYをコンサルとして再起させてほしいというものだった。
そしてその依頼が、杏奈と瀬尾を再び巡り合わせ、キャラクター業界全体を動かす大きな事件へと繋がっていくことに。好きが故にすれ違う2人の心、そして変わらぬチュエラへの想い。それぞれの「好き」の行方は。
ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。