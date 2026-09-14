英国ミステリー『テンペスト教授の犯罪分析ノート』シーズン5、11月8日（日）独占日本初放送

英国ミステリー『テンペスト教授の犯罪分析ノート』シーズン5が、11月8日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送となる。

『シャナラ・クロニクルズ』『埋もれる殺意』キャストが参加

神経質で偏屈な犯罪学者テンペスト教授が、犯罪に関する専門知識で事件を解決！ 人気ドラマより今年8月に米国で配信されたばかりの最新シーズンがいよいよ登場する。

もともとはベルギーの人気シリーズを、舞台を英国ケンブリッジに置き換えてリメイクした本作。主役のテンペスト教授を演じるのは、『ミステリー in パラダイス』の初代主人公を演じたベン・ミラー。そして新たに『シャナラ・クロニクルズ』のポピー・ドレイトン、『CELL 8 ～ある脱獄囚の真実～』のフレディ・ワイズ、『フォーサイト家 ～愛とプライド～』のアマンダ・ルート、『埋もれる殺意』のリース・イエーツなどが出演する。

今シーズンでは流血沙汰に発展するボクシングの試合や、高級スパで相次ぐ不可解な突然死などが描かれる。また、主要キャラクターは私生活でも厳しい選択を迫られることになり…。

『テンペスト教授の犯罪分析ノート』シーズン5第1話あらすじ

テンペスト教授とゴールドバーグ博士は、休暇を取ってホテルに滞在。だがそこの食堂で2晩続けて死者が出る。当初、警察は自然死だと考えていたが、犠牲者の一人であるキットの死因がシアン化合物中毒と判明し、厨房スタッフの過失も疑われる。教授は相席していたキットが目の前で死んだことに動揺しながらも、キットの妻がホテルのオーナーと結婚していたことを知り、殺人を疑い始める。一方、ダンには新しい出会いが訪れる。

『テンペスト教授の犯罪分析ノート』シーズン5放送情報

『テンペスト教授の犯罪分析ノート』シーズン5（全6話／字幕版）はミステリーチャンネルにて11月8日（日）16：00より一挙放送。







（海外ドラマNAVI）

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