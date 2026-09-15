『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』上映時間が明らかに、最長5分の映像追加 入プレの配布も決定
映画『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019年）に、『ドゥームズデイ』につながる新たな映像を加えた特別版『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』の上映時間が発表された。スタンダード版は3時間3分、「INFINITY VISION」版は3時間6分。9月23日から10月8日まで、期間限定で全国公開される。
【動画】『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』予告編
2019年に公開されたオリジナル版の上映時間は3時間1分。今回のアンコール上映には、12月18日に日米同時公開されるシリーズ最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』につながる追加映像が含まれる。
スタンダード版の上映時間は、オリジナル版より2分長い3時間3分。INFINITY VISION版は、オリジナル版より5分長い3時間6分となる。日本で上映されるINFINITY VISION版には、この形式限定の特別映像も追加される。映像の具体的な内容は明かされていない。
『アベンジャーズ／エンドゲーム』は、全宇宙の生命の半分を消滅させたサノスと、ヒーローチーム「アベンジャーズ」の最後の戦いを描いた作品。アイアンマン、キャプテン・アメリカ、ソー、ハルク、ブラック・ウィドウ、ホークアイらが、それぞれの使命を背負って決戦に臨む。
最新作『ドゥームズデイ』では、『エンドゲーム』に続いてアンソニー＆ジョー・ルッソ兄弟が監督を務める。ルッソ兄弟やマーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギは、今回追加される映像が最新作を見る上での布石になると説明している。
INFINITY VISIONは、『エンドゲーム：アンコール』と『ドゥームズデイ』の上映にあたり、スクリーン、音響、映写品質についてディズニーが定めた基準を満たした認定シアター。幅約13.7メートル以上のスクリーン、Dolby Atmosなどのイマーシブサウンドまたは7.1チャンネルの音響設備、一定以上の映写輝度などが基準となっている。4D、SCREENX、ULTRA 4DXなどのイマーシブフォーマットを備えたスクリーンも含まれる。
また、公開初日の9月23日から、先着入場者プレゼントとしてA3サイズの特別ポスターが配布される。『エンドゲーム：アンコール』と『ドゥームズデイ』のビジュアルを表裏に配したリバーシブル仕様で、一部を除く全国350館以上が対象。全上映フォーマットで、観客1人につき1枚を数量限定で配布する。
『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』の上映期間は、9月23日～10月8日。『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、12月18日より日米同時公開。
【動画】『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』予告編
2019年に公開されたオリジナル版の上映時間は3時間1分。今回のアンコール上映には、12月18日に日米同時公開されるシリーズ最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』につながる追加映像が含まれる。
『アベンジャーズ／エンドゲーム』は、全宇宙の生命の半分を消滅させたサノスと、ヒーローチーム「アベンジャーズ」の最後の戦いを描いた作品。アイアンマン、キャプテン・アメリカ、ソー、ハルク、ブラック・ウィドウ、ホークアイらが、それぞれの使命を背負って決戦に臨む。
最新作『ドゥームズデイ』では、『エンドゲーム』に続いてアンソニー＆ジョー・ルッソ兄弟が監督を務める。ルッソ兄弟やマーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギは、今回追加される映像が最新作を見る上での布石になると説明している。
INFINITY VISIONは、『エンドゲーム：アンコール』と『ドゥームズデイ』の上映にあたり、スクリーン、音響、映写品質についてディズニーが定めた基準を満たした認定シアター。幅約13.7メートル以上のスクリーン、Dolby Atmosなどのイマーシブサウンドまたは7.1チャンネルの音響設備、一定以上の映写輝度などが基準となっている。4D、SCREENX、ULTRA 4DXなどのイマーシブフォーマットを備えたスクリーンも含まれる。
また、公開初日の9月23日から、先着入場者プレゼントとしてA3サイズの特別ポスターが配布される。『エンドゲーム：アンコール』と『ドゥームズデイ』のビジュアルを表裏に配したリバーシブル仕様で、一部を除く全国350館以上が対象。全上映フォーマットで、観客1人につき1枚を数量限定で配布する。
『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』の上映期間は、9月23日～10月8日。『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、12月18日より日米同時公開。