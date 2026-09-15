赤ちゃんに「かわいい」と声をかけていたところ、後ろで見ていた犬が見せたわかりやすい反応がInstagramで注目されています。投稿したのは、トイプードルのおもちちゃんと暮らす「トイプードルのおもち」さん。投稿から9.8万回以上再生され、「先輩のかわいいヤキモチw」といったコメントが寄せられています。

【動画：赤ちゃんに『かわいいなあ』と声をかけた結果→後ろで見ていた犬が『嫉妬』して…わかりやす過ぎる『ヤキモチの光景』】

後ろから見つめる熱い視線

登場するのは、トイプードルのおもちちゃん。とある日、飼い主さんが赤ちゃんに向かって「かわいいなぁ」とやさしく声をかけながらなでていると、後ろから何やら視線を感じたといいます。

おもちちゃんが「おもちは？」という表情で見つめていたんだそう。飼い主さんが赤ちゃんをなでていると、「おもちもなでてもらいたいな…」と羨ましそうな顔で赤ちゃんを見つめていたんだとか。

自分以外がかわいがられているのを見て、おもちちゃんは嫉妬心が爆発したんだそう！「おもちだってかわいいの！」とばかりにひと吠えすると、立ち上がって飼い主さんのもとへ寄ってきたのでした。

飼い主さんの手に自分の小さな手を乗せ、「早くなでて！」とアピールしてきたんだとか。おもちちゃんのかわいいヤキモチが全開だったといいます。

すっかりご機嫌なおもちちゃん

猛アピールするおもちちゃんに負け、飼い主さんは「よしよし、おもちもかわいいね～」とたっぷりなでてあげたんだそう。この瞬間を待っていたおもちちゃんは、とても嬉しそうだったといいます。

さっきまでの荒ぶる様子はどこへやら、一気にご機嫌な表情になっていたんだとか。大好きな飼い主さんを独り占めできて、満足そうなおもちちゃんなのでした。

この投稿には「おもちちゃんのかわいさは無限」「嫉妬しててかわいい」「ママの言葉に反応するとこが本当に賢い」など、おもちちゃんのかわいさに魅了される声が届きました。

投稿者である「トイプードルのおもち」さんのアカウントでは、おもちちゃんの癒される日常がたくさん公開されています。赤ちゃんとおもちちゃんのこれからの成長が楽しみですね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「トイプードルのおもち」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。