プロ未勝利の投手が完全試合。それも、相手はジャイアンツ--。2023年4月、東京ドームでNPB史上初の快挙が成し遂げられようとしていた。阪神タイガースの先発としてマウンドに立ったのは村上頌樹。7回までパーフェクトピッチを続けていたが、当時の監督・岡田彰布は村上を交代させる決断を下した。

【いったい誰だ!?】「そら、やっぱり…」岡田が語る、虎の真の4番とは？

大ブーイングに包まれる東京ドームだったが、岡田はあくまで無表情を貫き続け、結果としてその試合には勝利。この時、岡田はどのような理由で“非情な決断”をしたのか。デイリースポーツで長らく「岡田番」を務めた西岡誠氏による新著『7657日の孤独 岡田彰布は阪神タイガースに何を遺したのか』から抜粋してお届けする。



2023年、阪神タイガースを38年ぶりの日本一に導いた岡田彰布 ©文藝春秋

◆◆◆

2023年の阪神は、レギュラーシーズン143試合の中でターニングポイントと言える試合がいくつもあった。

球団記録を更新する月間19勝を挙げた5月の9連勝。ロッテ・佐々木朗希にシーズン初黒星をつけた6月4日の一戦。9月8日からの2位・広島との直接対決3連戦3連勝。成長を感じさせる試合は多々あった。

くすぶっていた右腕が大ブレークへのきっかけをつかんだ試合も、その1つだろう。4月12日、東京ドームでの巨人戦。2年ぶりの1軍登板で、シーズン初の先発マウンドに上がった村上頌樹は軽快にアウトを重ねていた。

140キロ台中盤ながらキレのあるストレート、そして緩急自在の多彩な変化球をコーナーに投げ分け、初回から巨人打線を寄せ付けなかった。7回まで、ヒットはおろか四死球もエラーによる出塁もないパーフェクトピッチングだった。少しずつ、だが確実に、球場のムードを変えていった。

スコアは1対0で阪神がリード。勝利まで「あとアウト6つ」まで迫っていた。球数は84球。先発投手の降板のメドが100球とされる現代野球でも、まだ余裕がある。ここまでプロ未勝利で、このシーズンも開幕ローテからも外れていた大卒3年目右腕は、大記録を視界に捉え始めていた。

阪神の長い歴史の中で、完全試合を達成した投手はいない。それどころか、達成すれば、「プロ初勝利が完全試合」はNPB史上初の快挙でもあった。1アウトを取るごとに、グラウンドやベンチの緊張感は増し、スタンドのざわめきは大きくなっていた。

投手交代を告げると、球場には大ブーイングが

しかし、8回表だった。先頭の8番・木浪がセカンドゴロに倒れると、岡田が3塁ベンチを出た。次の9番打者は、ピッチャーの村上だ。神戸市内にあるデイリースポーツ本社の編集フロアで、仕事をしながら試合をチェックしていた私は、テレビ画面の前で作業の手を止めた。

（あぁ……監督なら、やっぱり代えるか……）

編集フロアに並ぶ複数台のテレビは、常につけっ放しで普段は音をほとんど消してある。周囲がざわつく中で、私は目の前のテレビの音量を上げた。

「7回までパーフェクトピッチングの村上、ここで交代です！」

まくし立てるような実況が響く。同時に、阪神ファンも巨人ファンも関係なく、スタンド全体から、驚愕や嘆息が入り交じったブーイングが大音量で聞こえてきた。岡田は、その声がまるで聞こえていないかのように表情を変えず、球審の元へ歩み寄り、代打を告げると、すぐにベンチへと踵を返した。

私はテレビ画面を注視し、岡田が映るのを待った。再びテレビカメラに抜かれた岡田は無表情だった。何事もなかったかのように監督専用の椅子に深く腰かけ、グラウンドを見つめていた。スタンドはまだ騒然としていた。

（監督、迷わなかったんかなぁ……）

ふと私の脳裏には、16年前の、今も語り継がれている伝説の交代劇がよみがえっていた。

名将・落合博満も似たような決断を下した

2007年11月1日、中日対日本ハムの日本シリーズ第5戦。日本一に王手を掛けていた中日の先発・山井大介は8回まで完全投球を続けていた。ナゴヤドームには、達成すれば日本シリーズ初となる快挙への期待感が充満していた。

スコアは奇しくも2023年の村上と同じく1対0。中日が1点リードして迎えた9回表だった。球史に残る大偉業まで、アウト3つ--というところで、中日の監督、落合博満はベンチを出た。そして2023年の岡田とまったく同じように、顔色を変えることなく山井からクローザー・岩瀬仁紀への交代を告げた。

その場にいた中日ファン、日本ハムファンだけではない。中継を見ていた視聴者、野球関係者、我々メディアまでも全員が「まさか」だった。

「代える」などと思ってもいなかった観客たちは、敵味方も関係なく、中日ベンチ、落合へ向けて一斉に怒号に近い不満の声を上げた。異様なムードの中、マウンドに上がった岩瀬は、打者3人で見事に抑えてスコアボードに0を刻む。中日の日本一は決まった。

「そら代えるやろ」岡田が徹底した「チーム主義」

“完全試合リレー”で頂点へ導いたとはいえ、試合後、山井を降板させた落合の判断は大きな議論を呼び、賛否両論が入り乱れた。

落合に理解を示す「賛」側は言った。

「僅差で、しかも日本一がかかる試合。勝負に徹して万全を期すのは監督として当然の判断」

一方、「否」を主張する者も多かった。

「野球は興行、エンターテイメント。奇跡のような大記録、一生のうちに二度と見ることができない一瞬をファンに見せるのもプロとしての務め」

どちらの視点も正しい。答えの出ない議論は当時から平行線を辿った。ただ結果として、中日が日本一を掴んだことは事実として残っている。

当時、阪神第1次政権にあった岡田は、迷わずに落合の判断を支持している。

「そら代えるやろ。勝ったら終わりやし。ウチなら、そら最後は球児に投げさせる」

はっきりと言い切った岡田の根底には、「個人よりもチームの勝利を優先」することが大前提としてある。監督になって以降、シーズン中は個人的な感情を捨てることをずっと公言していた。だからこそ村上を完全試合のまま降板させたことは岡田からしてみればごく当たり前の判断とも言えるし、理解はできる。

とはいえ、まだシーズン序盤の一試合と日本一がかかった試合では状況は大きく違う。その点がどうしても引っかかった。

（監督が村上を降板させた狙いは、チームの勝利のためだけだったのか……）

そんなことをぼんやりと考えながら、テレビのボリュームを下げた。

試合は、岡田が8回裏から2番手で送り込んだ石井大智が、巨人の4番・岡本和真に同点ソロホームランを浴びて、完全試合リレーどころか村上のプロ初勝利まで消えてしまう。中日の試合とは真逆の結果になってしまった。それでも延長10回表に勝ち越した阪神が、辛くも勝利を手にしたのだが、試合後、岡田の判断に対して様々な意見が飛び交うことになる。

〈「交代!? マジ!? マジか……！」阪神エース・村上“幻の完全試合”ベンチ裏で起きていたこと「やっぱり投げたかったです」〉へ続く

（西岡 誠／Webオリジナル（外部転載））