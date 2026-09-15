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アメリカのトランプ大統領は、ロシアウクライナが双方のエネルギー関連施設への攻撃を停止することに合意したと主張しました。

トランプ氏は14日、「ウクライナロシアのエネルギー関連施設を攻撃しないことに合意した。ロシアも同様に合意した」とSNSに投稿しました。

そのうえで、「国際的なディーゼル燃料の高騰は主にロシアウクライナの戦闘によるものであり、イランは関係していない」と主張しています。

この前日には、ウクライナによるロシアのエネルギー関連施設への攻撃が「ディーゼル燃料の不足を引き起こしている」と述べ、ゼレンスキー大統領に攻撃停止を要請したと明らかにしていました。

アメリカのディーゼル燃料の平均小売価格は先週、初めて1ガロン＝6ドルを超えるなど高騰が続いていて、アメリカメディアはトランプ氏にとって11月の中間選挙の懸念材料になっていると指摘しています。

一方、ゼレンスキー氏はSNSで「重要インフラに関する緊張緩和は、平和への第一歩となり得る」と指摘したうえで、「いかなる合意もロシアが遵守するという確信が持てない」と強調しました。

そして、「ロシアがエネルギー施設などを攻撃しないとパートナー国が保証してくれるならば、我々は当然、それに応じた攻撃の停止を保証する用意がある」と訴えています。