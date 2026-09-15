ショッピングモールの放送で聞こえてくる『お伝えしたいことがございます』。そのひとことを、いつも疑問に思っていたちゃんぴよさん（@pii_24llo）。SNSで「実際に呼び出された方いますか？」と素朴な疑問を投げかけたところ、様々な回答が寄せられました。



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呼び出された方と、お店側の呼び出した方の体験談が続々。



「『先ほど〇〇で△△をお買上げのお客様、お伝えしたいことがございます』と。購入時のお釣り間違いでした。そのお店は営業途中にレジ精算をはさむそうで、その際に発覚したとうかがいました」

「ポイントカード受け取り忘れで、〇〇でお買い物されたお客様～って呼ばれた」

「購入したばかりの洋服を、ショップ前にあるベンチに置き忘れて、、、呼ばれましたーー」

「スーパーで、名前でなくカーナンバーで呼ばれました。ハザードつけっぱだったかなとサービスカウンターに行くと至急車に戻れと 戻ると隣に停めようとした車がつっこんでました」

「あります！しかもなぜか旧姓で…ビックリしてサービスカウンターに行ったら、お買い物したお店にポイントカード忘れてました。カード情報の変更を忘れてた」

など、忘れ物や店舗側都合による呼び出しのパターン。



「店員です。セルフレジにカード忘れとかあります。その時にお伝えしたいことがありますと放送していますね」

「2回呼び出した事がある人です。内容を言うと被害が出るものなので『お伝えしたい事がございます』とアナウンスしてました」

「呼び出す側やったことあります。財布の落し物、車のハザードつきっぱなし、窓開きっぱなしなどですね。直接言ってしまうと、他の人に悪用される危険性があるものは特に濁して呼び出してました」

「店員側ですが財布やクレジットカードや免許証などの個人情報が分かっている忘れ物で、まだ店内に居るかもしれないって時にその方法で店内放送してました！詳細を伝えるとなりすましもありえるので『お伝えしたいことがございます』と言ってました！」

と、貴重なお店側の回答も。どうやら防犯や保安のために「お伝えしたいこと」としている模様です。



様々な回答にとても納得したというちゃんぴよさんにお話を聞きました。



店内放送っていつも他人事だと思いがちで…

--放送は雑踏にまぎれてしまう印象ですが、気づかれる方ですか？



わたしも聞きそびれてしまうのですが、放送で名前を呼んだあとの「お伝えしたいことがございます」という言葉だけは、なぜか印象に残っていて、投稿した次第です。



--「呼び出された経験者」がたくさんいらっしゃいましたね。



旧姓で呼ばれた方が気になりました。ポイントカードやクレジットカードなどの忘れ物で、名義変更をしておらず旧姓である場合、放送が流れても他人事だと思いがちですし、『お伝えしたいこと』と、目的を伝えられていないと、より他人事として考えてしまいそうです。そして、店舗側のミスに関しては、お客さん側は意外と放送に気がつけているんだなぁと感心しました。



--お店側の方の貴重なコメントも。



今まで「『お伝えしたいこと』とは？館内放送で伝えればいいのに…」と思っておりましたが、店舗の方からのコメントを頂いて、お客さんの忘れ物などは防犯の面で濁した表現をしたり、配慮をしているのだと勉強になりました。



店内放送っていつも他人事だと思いがちで。わたし自身も忘れ物などに気がつかないなど、うっかりしがちなので今後はしっかり館内放送に耳を傾けてみたいと思います。



◇ ◇



商業施設の広報担当者によると、安全管理や運用の柔軟性を確保するため、館内アナウンスの詳細な基準や手順の公表を控える施設もあるとのこと。すべては安心安全を何よりも優先とし、施設を訪れるお客様のことを第一に考えて運営されているスタンスがうかがえます。



不意の呼び出しに「これ…もしかして…私！？」と驚くことにはなりそうですが、大切な内容であることが多そうな「お伝えしたいこと」。ショッピングモールを訪ねた際は、注意深く聞いてみるべきかもしれません。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 真弓）