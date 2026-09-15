大泉洋「私を嫌いになっても、ドラマは嫌いにならないで」 ユーモア交え『俺たちの箱根駅伝』をアピール
大泉洋が主演を務める10月10日スタートのドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第1話完成試写会が14日に都内で開催され、大泉をはじめ、伊藤沙莉、山下智久、猪股隆一監督ら総勢14名が登壇。大泉が、「私を嫌いになっても、ドラマは嫌いにならないで」とユーモアを交え作品をアピールする一幕に会場は笑いに包まれた。
【写真】『俺たちの箱根駅伝』第1話完成試写会に山下智久、伊藤沙莉らが集結
本作は、作家・池井戸潤が十余年の歳月をかけて書き上げた同名小説をドラマ化。箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学陸上競技部の再起をかけた挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局「大日テレビ」の舞台裏という、2つの軸から物語を描く。
この日イベントに登壇したのは、大泉、伊藤、小林虎之介、奥智哉、山田杏奈、竹中直人、水沢林太郎、菅生新樹、荒木飛羽、庄司浩平、林裕太、高橋克典、山下、猪股監督。
集まった観客にいち早く第1話をお披露目できることに「ついにこの『俺たちの箱根駅伝』を皆さんにいち早く見ていただける日が来たということで大変うれしい限りです。ランナー役の皆さんは、今年の年明けから撮影に入り、準備という意味では昨年からランニングの練習をし、長い期間挑んでいました。我々テレビ局パートは4月以降から撮影させていただきました。どのパートも真剣に箱根駅伝の面白さを皆さんに伝えるべく、一生懸命頑張っていたので、とても面白い第1話になっていると思います」と喜びの表情を見せる大泉。観客からは温かい拍手が送られた。
また、山下は「僕自身、このお話をいただいた時に、とても光栄だなと思いました」と吐露。続けて学生ランナー役のキャストについて、「彼らが本当に命をかけて撮影していると言っても過言ではないくらい全力で取り組んでいるのを目の当たりにしていたので、やっとこうして始まりを皆さんに見届けていただけていることを、とてもうれしく思っています」としみじみ。
明誠学院大学・キャプテン、青葉隼斗役を務める小林は、「この作品に挑むにあたって、たくさんの準備と撮影期間を経て今日皆さんに届けられることをすごくうれしく思う反面、その分ものすごい不安とプレッシャーもあります」と正直な思いを告白。しかし、完成した本作を見た際に、初めて自分の出演作品で涙を流したと明かし、「そのくらいすごく完成度の高い、皆さんに楽しんでいただける作品になっていると思います。期待を持っていただいて、楽しんで見ていただけたらなと思います」とアピールした。
イベント中、原作者の池井戸より届いたメッセージが紹介されると、「理想の上司」というワードで大泉がいじられる場面が。
「某局の『ノーサイド・ゲーム』以来何年ぶりかに私原作のドラマに出演していただきありがとうございます。原作を書いている時、なぜか大泉さんの顔が思い浮かんでいました。理想の上司として主人公の徳重を演じていただき感謝しかありません」という池井戸からのメッセージに、大泉は「本当に大変ありがたいコメントで…」と感想を述べるも、「ただ、『理想の上司』ってワードが出た時に隣の伊藤沙莉が笑っていたので、どうして笑っているのかな？」と伊藤のリアクションが気になった様子。
伊藤はこれに「池井戸さんもいじり始めちゃったなって（笑）」とポツリ。「（理想の上司を）目指してますもんね」と続ける彼女に大泉は笑いながら「いじってるとか目指してるって言うな（笑）」とツッコミ、会場の笑いを誘っていた。
さらに、学生ランナー役のキャスト陣による質問コーナーで、テレビ局チームの交流を問われ、大泉が冗談交じりに「お前たちは知らないんだ、テレビ局チームの戦いを（笑）。竹中直人、高橋克典、市川猿弥、生瀬勝久がいるところで、終わって『飯でも行きましょうか』なんて気持ちにならないんだ！ 早く帰って娘の顔を見て寝たいんだよ」と語る一幕に会場は爆笑。
すると、イベント終了の時間が迫っていたため、このタイミングで締めのあいさつをすることに。これに大泉は、「今の流れであいさつすると、あまりいいものにならないですね（笑）。理想の上司ももう諦めました」と自虐的に語りつつ前へ。キリッと表情を引き締め、「このような素晴らしい仲間と撮影した日々は、本当に昨日のことのように思い出されます。我々は一つのチームです」とキャストやスタッフへの思いを口にするも、質問コーナーからの流れが尾を引いて締まり切らず、「お前たちの質問が良くなかった！」と菅生新樹らとひと悶着。
「彼ら（＝学生ランナーたち）もそれなりに走ってます」とユーモアを交えつつ、改めて気を引き締めるとランナー役のキャストについて「最終的には本物のランナーに近い、あるいはそれ以上のスピードで走れるくらいまでなったそうです。厳しい食事制限もしていました」と、その努力を称賛し、「池井戸先生が作ってくださった原作をさらに面白い作品にしようと、みんなで一生懸命ドラマ化してきました」と作品への自信をのぞかせた。
最後は「私は人前に出るとどうしても面白くなってしまいますけど、私を嫌いになっても、ドラマは嫌いにならないでください！ 『俺たちの箱根駅伝』をよろしくお願いいたします!!」と大泉らしいユーモアたっぷりのメッセージで締めくくった。
【写真】『俺たちの箱根駅伝』第1話完成試写会に山下智久、伊藤沙莉らが集結
本作は、作家・池井戸潤が十余年の歳月をかけて書き上げた同名小説をドラマ化。箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学陸上競技部の再起をかけた挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局「大日テレビ」の舞台裏という、2つの軸から物語を描く。
集まった観客にいち早く第1話をお披露目できることに「ついにこの『俺たちの箱根駅伝』を皆さんにいち早く見ていただける日が来たということで大変うれしい限りです。ランナー役の皆さんは、今年の年明けから撮影に入り、準備という意味では昨年からランニングの練習をし、長い期間挑んでいました。我々テレビ局パートは4月以降から撮影させていただきました。どのパートも真剣に箱根駅伝の面白さを皆さんに伝えるべく、一生懸命頑張っていたので、とても面白い第1話になっていると思います」と喜びの表情を見せる大泉。観客からは温かい拍手が送られた。
また、山下は「僕自身、このお話をいただいた時に、とても光栄だなと思いました」と吐露。続けて学生ランナー役のキャストについて、「彼らが本当に命をかけて撮影していると言っても過言ではないくらい全力で取り組んでいるのを目の当たりにしていたので、やっとこうして始まりを皆さんに見届けていただけていることを、とてもうれしく思っています」としみじみ。
明誠学院大学・キャプテン、青葉隼斗役を務める小林は、「この作品に挑むにあたって、たくさんの準備と撮影期間を経て今日皆さんに届けられることをすごくうれしく思う反面、その分ものすごい不安とプレッシャーもあります」と正直な思いを告白。しかし、完成した本作を見た際に、初めて自分の出演作品で涙を流したと明かし、「そのくらいすごく完成度の高い、皆さんに楽しんでいただける作品になっていると思います。期待を持っていただいて、楽しんで見ていただけたらなと思います」とアピールした。
イベント中、原作者の池井戸より届いたメッセージが紹介されると、「理想の上司」というワードで大泉がいじられる場面が。
「某局の『ノーサイド・ゲーム』以来何年ぶりかに私原作のドラマに出演していただきありがとうございます。原作を書いている時、なぜか大泉さんの顔が思い浮かんでいました。理想の上司として主人公の徳重を演じていただき感謝しかありません」という池井戸からのメッセージに、大泉は「本当に大変ありがたいコメントで…」と感想を述べるも、「ただ、『理想の上司』ってワードが出た時に隣の伊藤沙莉が笑っていたので、どうして笑っているのかな？」と伊藤のリアクションが気になった様子。
伊藤はこれに「池井戸さんもいじり始めちゃったなって（笑）」とポツリ。「（理想の上司を）目指してますもんね」と続ける彼女に大泉は笑いながら「いじってるとか目指してるって言うな（笑）」とツッコミ、会場の笑いを誘っていた。
さらに、学生ランナー役のキャスト陣による質問コーナーで、テレビ局チームの交流を問われ、大泉が冗談交じりに「お前たちは知らないんだ、テレビ局チームの戦いを（笑）。竹中直人、高橋克典、市川猿弥、生瀬勝久がいるところで、終わって『飯でも行きましょうか』なんて気持ちにならないんだ！ 早く帰って娘の顔を見て寝たいんだよ」と語る一幕に会場は爆笑。
すると、イベント終了の時間が迫っていたため、このタイミングで締めのあいさつをすることに。これに大泉は、「今の流れであいさつすると、あまりいいものにならないですね（笑）。理想の上司ももう諦めました」と自虐的に語りつつ前へ。キリッと表情を引き締め、「このような素晴らしい仲間と撮影した日々は、本当に昨日のことのように思い出されます。我々は一つのチームです」とキャストやスタッフへの思いを口にするも、質問コーナーからの流れが尾を引いて締まり切らず、「お前たちの質問が良くなかった！」と菅生新樹らとひと悶着。
「彼ら（＝学生ランナーたち）もそれなりに走ってます」とユーモアを交えつつ、改めて気を引き締めるとランナー役のキャストについて「最終的には本物のランナーに近い、あるいはそれ以上のスピードで走れるくらいまでなったそうです。厳しい食事制限もしていました」と、その努力を称賛し、「池井戸先生が作ってくださった原作をさらに面白い作品にしようと、みんなで一生懸命ドラマ化してきました」と作品への自信をのぞかせた。
最後は「私は人前に出るとどうしても面白くなってしまいますけど、私を嫌いになっても、ドラマは嫌いにならないでください！ 『俺たちの箱根駅伝』をよろしくお願いいたします!!」と大泉らしいユーモアたっぷりのメッセージで締めくくった。