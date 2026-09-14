新作アニメ『機動戦士ガンダム RG XARX-ZERO』2027年4月放送決定 ゲームと世界観を共有
『ガンダム』シリーズ最新作となるアニメ『機動戦士ガンダム RG XARX-ZERO（アレックスゼロ）』が、2027年4月よりテレビ放送されることが決定。米サンディエゴで開催された「SDCC（サンディエゴ・コミコン）」にて発表された。
【動画】アニメと世界観を共有！ ゲーム『GUNDAM ROGUE ORBIT』発売日告知トレーラー
本作は、完全新作アクションゲーム『GUNDAM ROGUE ORBIT（ガンダム ローグオービット）』と世界観を共有するテレビアニメーション作品。両作品を横断する新たなメディアミックス企画「RGプロジェクト」が展開される。
太陽系外からもたらされた3つの福音により、人類は空前の繁栄を迎え、太陽系全域へ版図を広げた。重力制御、超光速通信、イメージの物質化技術「マテリアライズ」。これら3つの福音をもたらした恒星間航行可能物体は、しかし、発見から10年を待たずして暴走。攻撃的な自己増殖系を出現させる。
人々は、この未知の生態系をアポカリプスと重ね合わせた。3ヵ月の攻防を経て、戦線は衛星軌道上で膠着。人類は地球の放棄を余儀なくされ、この年をA.A.（アフター・アポカリプス）元年として記録に刻んだ。
月面やコロニーで生まれた子どもたちが、アポカリプスの存在を日常として暮らすようになったA.A.45年。月面で一人の少年、アズミ・レイが目を覚ます──。
監督・シリーズ構成を神山健治、SF設定監修を円城塔、ガンダムデザインを清水栄一、キャラクターデザイン原案をSTATO、キャラクターデザイン・総作画監督を高須美野子が担当する。
あわせて、7月に解禁されたティザーPVより、新たな場面カットも公開。また、「SDCC（サンディエゴ・コミコン）」で実施された神山監督へのインタビューが、作品公式サイトにて公開されている。
さらに、本作と世界観を共有する完全新作アクションゲーム『GUNDAM ROGUE ORBIT（ガンダム ローグオービット）』が、PlayStation 5／Xbox Series X|S／Steamにて2027年3月5日に発売される。新たなゲームプレイ映像やキャラクター、モビルスーツを紹介する「発売日告知トレーラー」も公開中だ。
アニメ『機動戦士ガンダム RG XARX-ZERO』は、2027年4月より放送。
【動画】アニメと世界観を共有！ ゲーム『GUNDAM ROGUE ORBIT』発売日告知トレーラー
本作は、完全新作アクションゲーム『GUNDAM ROGUE ORBIT（ガンダム ローグオービット）』と世界観を共有するテレビアニメーション作品。両作品を横断する新たなメディアミックス企画「RGプロジェクト」が展開される。
人々は、この未知の生態系をアポカリプスと重ね合わせた。3ヵ月の攻防を経て、戦線は衛星軌道上で膠着。人類は地球の放棄を余儀なくされ、この年をA.A.（アフター・アポカリプス）元年として記録に刻んだ。
月面やコロニーで生まれた子どもたちが、アポカリプスの存在を日常として暮らすようになったA.A.45年。月面で一人の少年、アズミ・レイが目を覚ます──。
監督・シリーズ構成を神山健治、SF設定監修を円城塔、ガンダムデザインを清水栄一、キャラクターデザイン原案をSTATO、キャラクターデザイン・総作画監督を高須美野子が担当する。
あわせて、7月に解禁されたティザーPVより、新たな場面カットも公開。また、「SDCC（サンディエゴ・コミコン）」で実施された神山監督へのインタビューが、作品公式サイトにて公開されている。
さらに、本作と世界観を共有する完全新作アクションゲーム『GUNDAM ROGUE ORBIT（ガンダム ローグオービット）』が、PlayStation 5／Xbox Series X|S／Steamにて2027年3月5日に発売される。新たなゲームプレイ映像やキャラクター、モビルスーツを紹介する「発売日告知トレーラー」も公開中だ。
アニメ『機動戦士ガンダム RG XARX-ZERO』は、2027年4月より放送。