馬場ふみか×真木よう子『ライフトレード』追加キャストにIMP.鈴木大河、山崎樹範ら メインビジュアルも解禁
馬場ふみかが主演、真木よう子が共演する10月8日スタートのドラマ『ライフトレード』（テレビ東京ほか／毎週木曜24時30分 ※初回は24時45分）より、メインビジュアルが解禁。併せて二人を取り巻く個性豊かな共演者が発表された。
【写真】馬場ふみか×真木よう子『ライフトレード』危うくも美しいメインビジュアル
漫画・生駒さくら／原作協力・ボヘミアンKによる電子コミック『ライフトレード～主婦とキャバ嬢の交換人生～』を実写ドラマ化。
自由奔放ゆえに周囲との軋轢が絶えないキャバ嬢・杏子と、家族のために自分を押し殺し、抑圧された人生を送る主婦・玲。生き方も価値観も正反対で、交わることのなかった二人の人生が、心が入れ替わったことをきっかけに大きく変化していく-。現代的な生きづらさやリアルな人間模様を丁寧に描いた、衝撃の人生入れ替わりヒューマンドラマがこの秋、幕を開ける。
アンコの働くキャバクラで黒服として働き、アンコを気にかけて見守る謎の存在・新見一也役に鈴木大河（IMP.）、レイを奴隷のように扱うモラハラ夫の八代聡一役に山崎樹範、娘のアンコに愛情を注がず、ゴミ屋敷に住む毒親・黒瀬真里亞役に遊井亮子、アンコの働くキャバクラの店長で、独特なキャラクターで店を仕切りながらアンコを見守る長田役に本多力、レイの進路から結婚相手まで口を出す過干渉な玲の母親・恵役に伊勢志摩、家族に心を閉ざしているレイと聡一の一人娘の八代希子役に青山姫乃の出演が決定。それぞれの関係が複雑に交錯していく中、心と体が入れ替わってしまったアンコとレイはどう生きていくのか…。個性豊かなキャスト陣が織りなすヒューマンドラマに期待が高まる。
メインビジュアルには、華やかな夜の世界に生きるキャバ嬢と、閉ざされた昼を過ごす孤独な主婦の姿が。二つの正反対な世界線が「キャバ嬢」「主婦」の文字を境に交わり、均衡しているようでどこか危うさを感じさせる絶妙なバランスが、「人生の交換」というスリリングな展開を予感させるメインビジュアルになっている。
ドラマ『ライフトレード』は、テレビ東京、テレビ愛知、テレビ大阪、テレビせとうちにて10月8日24時45分放送開始。2話以降は毎週木曜24時30分放送。BSテレ東にて10月11日より毎週日曜24時40分放送。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■鈴木大河（IMP.）／新見一也役
今回、「ライフトレード」に出演させていただけることをとても嬉しく思います。
原作漫画を拝読し、物語が進むにつれて明らかになっていく真実や、登場人物それぞれが抱える想いにどんどん引き込まれました。原作がある作品だからこそ、台本と原作を照らし合わせながら、新見一也が何を考え、どんな想いを抱えて生きているのかを丁寧に掘り下げ、自分なりの新見一也を作り上げていきたいと思っています。ぜひ最後まで楽しんでご覧ください！
■山崎樹範／八代聡一役
八代聡一役と聞いた時は驚きました。聡一は原作を読んでいて一番苦手なキャラクターです。年収は高く外面も良いが家ではモラハラ最低男です。私は普段はいわゆる良い人を演じる事が多く、モラハラ最低男を演じた経験は殆どありません。ただ、どなたかが「この役は山崎樹範だ！」と思って下さったのでしょう。「山崎なら出来る！」「山崎こそがモラハラ最低男だ！」と。こうなったら私も開き直って全開でいきたいと思います。
しかも相手役は当代一の実力派俳優真木よう子さん。刺激的な撮影の日々になる事は間違いありません。つまり面白いドラマになる事も間違いありません。是非お楽しみに！！
■遊井亮子／黒瀬真里亞役
毒親という言葉だと生易しく思える程の毒親を演じさせて頂いております。自分の娘によくこんな酷い事が出来るなと胃がキリキリしてますが最後まで最悪で害悪な母親「真里亞」として暴れに暴れようと思います。
■本多力／長田役
アンコさんが働くキャバクラの店長長田役の本多力です。撮影は実際のお店をお借りしていまして、毎回その豪華さや、手入れの行届き具合、動線の無駄のなさ、バックヤードの感じ、に感嘆したりドキドキしたり心ときめかせながら撮影しています。
ある日トイレの絵の飾られている位置がフロアによって若干違うことに気付き、この若干の意味を店長の視点で考えているのですが未だ答えは出ていません。観てくださる皆様がお店にいらっしゃるお客様のように楽しんで頂けるよう誠心誠意おもてなしさせていただきますので、どうか一度「ライフトレード」の世界に足をお運びください。
■伊勢志摩／恵役
馬場ふみかさんと、真木よう子さん。台本を読んでいるだけでは混乱してしまいます。早くドラマが観たいです。
恵のような母親にはなりたくないと常々思っていますが、脚本を読み、台詞を口にすると自分の中にもこういう要素があるのかもしれないなんて思わされます。自己顕示欲と子供思いの母親像を混同してないか？と。ちょっと自分を振り返る良い機会をいただきました。
■青山姫乃／八代希子役
この度、希子役を演じることになりました青山姫乃です。私にとってドラマへのレギュラー出演は初めてで、嬉しい気持ちと緊張とワクワクが同時に込み上げています。
台本を読んでいて希子に同情してしまう場面や、自分が今まで経験したことがないシーンがいくつかあり、撮影が始まるまではどんなシーンができるんだろうとドキドキでした。話を追うごとに希子が変わっていく様子も是非見てください！
【写真】馬場ふみか×真木よう子『ライフトレード』危うくも美しいメインビジュアル
漫画・生駒さくら／原作協力・ボヘミアンKによる電子コミック『ライフトレード～主婦とキャバ嬢の交換人生～』を実写ドラマ化。
自由奔放ゆえに周囲との軋轢が絶えないキャバ嬢・杏子と、家族のために自分を押し殺し、抑圧された人生を送る主婦・玲。生き方も価値観も正反対で、交わることのなかった二人の人生が、心が入れ替わったことをきっかけに大きく変化していく-。現代的な生きづらさやリアルな人間模様を丁寧に描いた、衝撃の人生入れ替わりヒューマンドラマがこの秋、幕を開ける。
メインビジュアルには、華やかな夜の世界に生きるキャバ嬢と、閉ざされた昼を過ごす孤独な主婦の姿が。二つの正反対な世界線が「キャバ嬢」「主婦」の文字を境に交わり、均衡しているようでどこか危うさを感じさせる絶妙なバランスが、「人生の交換」というスリリングな展開を予感させるメインビジュアルになっている。
ドラマ『ライフトレード』は、テレビ東京、テレビ愛知、テレビ大阪、テレビせとうちにて10月8日24時45分放送開始。2話以降は毎週木曜24時30分放送。BSテレ東にて10月11日より毎週日曜24時40分放送。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■鈴木大河（IMP.）／新見一也役
今回、「ライフトレード」に出演させていただけることをとても嬉しく思います。
原作漫画を拝読し、物語が進むにつれて明らかになっていく真実や、登場人物それぞれが抱える想いにどんどん引き込まれました。原作がある作品だからこそ、台本と原作を照らし合わせながら、新見一也が何を考え、どんな想いを抱えて生きているのかを丁寧に掘り下げ、自分なりの新見一也を作り上げていきたいと思っています。ぜひ最後まで楽しんでご覧ください！
■山崎樹範／八代聡一役
八代聡一役と聞いた時は驚きました。聡一は原作を読んでいて一番苦手なキャラクターです。年収は高く外面も良いが家ではモラハラ最低男です。私は普段はいわゆる良い人を演じる事が多く、モラハラ最低男を演じた経験は殆どありません。ただ、どなたかが「この役は山崎樹範だ！」と思って下さったのでしょう。「山崎なら出来る！」「山崎こそがモラハラ最低男だ！」と。こうなったら私も開き直って全開でいきたいと思います。
しかも相手役は当代一の実力派俳優真木よう子さん。刺激的な撮影の日々になる事は間違いありません。つまり面白いドラマになる事も間違いありません。是非お楽しみに！！
■遊井亮子／黒瀬真里亞役
毒親という言葉だと生易しく思える程の毒親を演じさせて頂いております。自分の娘によくこんな酷い事が出来るなと胃がキリキリしてますが最後まで最悪で害悪な母親「真里亞」として暴れに暴れようと思います。
■本多力／長田役
アンコさんが働くキャバクラの店長長田役の本多力です。撮影は実際のお店をお借りしていまして、毎回その豪華さや、手入れの行届き具合、動線の無駄のなさ、バックヤードの感じ、に感嘆したりドキドキしたり心ときめかせながら撮影しています。
ある日トイレの絵の飾られている位置がフロアによって若干違うことに気付き、この若干の意味を店長の視点で考えているのですが未だ答えは出ていません。観てくださる皆様がお店にいらっしゃるお客様のように楽しんで頂けるよう誠心誠意おもてなしさせていただきますので、どうか一度「ライフトレード」の世界に足をお運びください。
■伊勢志摩／恵役
馬場ふみかさんと、真木よう子さん。台本を読んでいるだけでは混乱してしまいます。早くドラマが観たいです。
恵のような母親にはなりたくないと常々思っていますが、脚本を読み、台詞を口にすると自分の中にもこういう要素があるのかもしれないなんて思わされます。自己顕示欲と子供思いの母親像を混同してないか？と。ちょっと自分を振り返る良い機会をいただきました。
■青山姫乃／八代希子役
この度、希子役を演じることになりました青山姫乃です。私にとってドラマへのレギュラー出演は初めてで、嬉しい気持ちと緊張とワクワクが同時に込み上げています。
台本を読んでいて希子に同情してしまう場面や、自分が今まで経験したことがないシーンがいくつかあり、撮影が始まるまではどんなシーンができるんだろうとドキドキでした。話を追うごとに希子が変わっていく様子も是非見てください！