与田祐希×野村周平『溺愛カレシの作り方』メインビジュアル＆共演者解禁 恋の妖精・ざくの声に馬場園梓
与田祐希と野村周平が共演する10月7日スタートのドラマNEXT『溺愛カレシの作り方 ～セから本命になる女の子の話～』（テレ東ほか／毎週水曜深夜）より、メインビジュアルが解禁。併せて馬場園梓、山下リオ、橋本和太琉の出演が発表された。馬場園は物語の鍵を握る“恋の妖精・ざく”の声を演じる。
【写真】馬場園梓が声を務める“恋の妖精・ざく”
原作は、第50回放送文化基金賞ドラマ部門で優秀賞を受賞した『初恋、ざらり』など、数々の話題作を生み出すざくざくろによる同名作。SNS上などで掲載されると、「過去の自分を見ているよう」「刺さりすぎて胸が痛い」など多くの読者から大きな共感を呼び絶賛された人気作が実写ドラマ化される。
好きな人との曖昧な関係に悩みを抱える主人公・桜。悩める彼女の前に突如降臨したのは、“恋の妖精・ざく”!? ざくの容赦ない喝のもと、桜の“本命昇格”を目指すスパルタ恋愛レッスンが始動。恋愛に悩むすべての人に贈る、“愚かで愛おしい”恋愛奮闘劇が幕を開ける。
市役所で働き、同じ職場の圭介に片思い中の主人公・白井桜役を演じるのは、元乃木坂46の与田祐希。そして、思わせぶりな態度で桜を翻弄する綿貫圭介役を野村周平が務める。
このたび、本作のメインビジュアルが完成。桜（与田）が圭介（野村）を理想の“溺愛カレシ”にするべく、テレビの中に閉じ込める姿が描かれており、ポップな可愛さの中にどこか毒々しさが潜むデザインが、一筋縄ではいかない二人のリアルな恋愛模様を物語っている。
曖昧な関係のまま一線を越えてしまう痛恨のミスからスタートし、空回りしながらも必死に“本命”を目指す-。そんな本作ならではの痛くも愛おしい恋愛の要素が詰まったビジュアルに仕上がった。
また、二人を取り巻く個性豊かな共演者が解禁。圭介の「都合の良い女」になりかけている桜の元に、突如現れる“恋の妖精・ざく”。そんなざくに命を吹き込むのは馬場園梓。ざくの中毒性抜群な滋賀弁ボイスで繰り広げられる、容赦ないスパルタ恋愛レッスンに期待が高まる。
さらに圭介の元カノ・シュリ役を山下リオ、桜と圭介の職場で働くことになる年下男子・大隈ショウ役を、若手俳優・橋本和太琉が演じる。
ドラマNEXT『溺愛カレシの作り方 ～セから本命になる女の子の話～』は、テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道にて10月7日24時45分より放送。以降、より毎週水曜24時30分放送。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■馬場園梓（ざくの声）
このたび、「溺愛カレシの作り方」で、“恋の妖精・ざく”の声を担当させてもらう事になりました、馬場園梓です。お声がけいただき、本当に嬉しいです。なんと、ざくは妖精なのに滋賀弁！ 私は大阪弁ですが、微妙にアクセントが違う言葉が結構あるので、しっかり伝えられるように頑張ります。“声”の出演ですが、現場に行って、生のやり取りをさせていただいてます。ざくの魅力を最大限に活かせるよう努めます。たくさんの方に楽しんでいただけますように。
■山下リオ（シュリ役）
桜と圭介の不器用なラブストーリーに、キュンキュンしながら台本を読みました。私が演じさせていただく元カノ・シュリは圭介にとっての台風の目のような女性です。動物的かつ計算的であり、、、どこか掴みどころのない魅力的なキャラクターに、私自身も振り回されそうになりながら、スタッフの皆さんと試行錯誤しながら作らせていただく現場はとても楽しいです。恋の妖精・ざくのキレッキレな恋愛指導は、恋する女性みんなに刺さるのではと思います。是非、秋の夜長にお楽しみください。
■橋本和太琉（大隈ショウ役）
この度、「溺愛カレシの作り方」で大隈ショウを演じさせていただくことになりました、橋本和太琉です！
出演が決まった時は、嬉しさと驚き、そしてプレッシャーが一気に押し寄せ「ドゥハァッ！」という、自分でも聞いたことがない声が出てしまいました。野村周平さん演じる綿貫圭介と、真逆にいるような令和男子・大隈ショウをどのように表現していけるか、僕自身とても挑戦ですし、ものすごく楽しみです。桜と圭介の恋の駆け引きはもちろん、そこにショウが加わってどう変化していくのかという点も、ぜひ楽しんでご覧ください！！
【写真】馬場園梓が声を務める“恋の妖精・ざく”
原作は、第50回放送文化基金賞ドラマ部門で優秀賞を受賞した『初恋、ざらり』など、数々の話題作を生み出すざくざくろによる同名作。SNS上などで掲載されると、「過去の自分を見ているよう」「刺さりすぎて胸が痛い」など多くの読者から大きな共感を呼び絶賛された人気作が実写ドラマ化される。
市役所で働き、同じ職場の圭介に片思い中の主人公・白井桜役を演じるのは、元乃木坂46の与田祐希。そして、思わせぶりな態度で桜を翻弄する綿貫圭介役を野村周平が務める。
このたび、本作のメインビジュアルが完成。桜（与田）が圭介（野村）を理想の“溺愛カレシ”にするべく、テレビの中に閉じ込める姿が描かれており、ポップな可愛さの中にどこか毒々しさが潜むデザインが、一筋縄ではいかない二人のリアルな恋愛模様を物語っている。
曖昧な関係のまま一線を越えてしまう痛恨のミスからスタートし、空回りしながらも必死に“本命”を目指す-。そんな本作ならではの痛くも愛おしい恋愛の要素が詰まったビジュアルに仕上がった。
また、二人を取り巻く個性豊かな共演者が解禁。圭介の「都合の良い女」になりかけている桜の元に、突如現れる“恋の妖精・ざく”。そんなざくに命を吹き込むのは馬場園梓。ざくの中毒性抜群な滋賀弁ボイスで繰り広げられる、容赦ないスパルタ恋愛レッスンに期待が高まる。
さらに圭介の元カノ・シュリ役を山下リオ、桜と圭介の職場で働くことになる年下男子・大隈ショウ役を、若手俳優・橋本和太琉が演じる。
ドラマNEXT『溺愛カレシの作り方 ～セから本命になる女の子の話～』は、テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道にて10月7日24時45分より放送。以降、より毎週水曜24時30分放送。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■馬場園梓（ざくの声）
このたび、「溺愛カレシの作り方」で、“恋の妖精・ざく”の声を担当させてもらう事になりました、馬場園梓です。お声がけいただき、本当に嬉しいです。なんと、ざくは妖精なのに滋賀弁！ 私は大阪弁ですが、微妙にアクセントが違う言葉が結構あるので、しっかり伝えられるように頑張ります。“声”の出演ですが、現場に行って、生のやり取りをさせていただいてます。ざくの魅力を最大限に活かせるよう努めます。たくさんの方に楽しんでいただけますように。
■山下リオ（シュリ役）
桜と圭介の不器用なラブストーリーに、キュンキュンしながら台本を読みました。私が演じさせていただく元カノ・シュリは圭介にとっての台風の目のような女性です。動物的かつ計算的であり、、、どこか掴みどころのない魅力的なキャラクターに、私自身も振り回されそうになりながら、スタッフの皆さんと試行錯誤しながら作らせていただく現場はとても楽しいです。恋の妖精・ざくのキレッキレな恋愛指導は、恋する女性みんなに刺さるのではと思います。是非、秋の夜長にお楽しみください。
■橋本和太琉（大隈ショウ役）
この度、「溺愛カレシの作り方」で大隈ショウを演じさせていただくことになりました、橋本和太琉です！
出演が決まった時は、嬉しさと驚き、そしてプレッシャーが一気に押し寄せ「ドゥハァッ！」という、自分でも聞いたことがない声が出てしまいました。野村周平さん演じる綿貫圭介と、真逆にいるような令和男子・大隈ショウをどのように表現していけるか、僕自身とても挑戦ですし、ものすごく楽しみです。桜と圭介の恋の駆け引きはもちろん、そこにショウが加わってどう変化していくのかという点も、ぜひ楽しんでご覧ください！！