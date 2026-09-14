“グラビア界の超新星”山田あい、Tシャツ姿にネット騒然「素晴らしい」「スタイルすごい」
グラビアアイドル、タレントの山田あいが14日までにInstagramを更新。タイトなTシャツ姿を披露すると、ファンから称賛が相次いだ。
【写真】“グラビア界の超新星”山田あい、抜群プロポーション披露 水着ショットも（13枚）
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa～i』（ワニブックス）を発売している。
そんな彼女が「きもちかったあ!!」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、タイトな白Tシャツを着て、涼しげな表情を見せる姿が収められている。ファンから「めちゃくちゃ可愛い」「素晴らしい」「スタイルすごい」「とっても美しい」などの声が集まった。
引用：「山田あい」X（@yamadaaiii0911）、Instagram（@_.yamada.aiii._）
【写真】“グラビア界の超新星”山田あい、抜群プロポーション披露 水着ショットも（13枚）
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa～i』（ワニブックス）を発売している。
そんな彼女が「きもちかったあ!!」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、タイトな白Tシャツを着て、涼しげな表情を見せる姿が収められている。ファンから「めちゃくちゃ可愛い」「素晴らしい」「スタイルすごい」「とっても美しい」などの声が集まった。
引用：「山田あい」X（@yamadaaiii0911）、Instagram（@_.yamada.aiii._）