アン・ハサウェイ、ブルガリのイベントで神々しいマタニティルック
クリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』に出演するアン・ハサウェイが、ニューヨークで開催されたブルガリのイベントに来場し、第3子を妊娠中の神々しいマタニティルックを披露した。
【写真】デュア・リパ、BLACKPINK・リサと並ぶ3ショット アンの笑顔がかわいいオフショットも
現地時間9月9日、ローマの高級宝飾品ブランドであるブルガリが、ニューヨークの空中庭園ハイラインにて、アーティストデュオ「Plastique Fantastique」が製作したアートインスタレーション、「auruBOROS - Urban Memory and Collective Dream」のお披露目イベントを開催。ブランドアンバサダーを務めるアンが来場した。
6月に、俳優でプロデューサー、ジュエリーデザイナーでもある夫、アダム・シュルマンとの間に、第3子を授かったことをサプライズ発表したアン。この日は、ドレープが美しい淡い色合いのストラップレスドレスに身を包み、ブルガリのネックレス「セルペンティ フォーリング ドロップス」と、お揃いのブレスレット、ダイヤモンドリング、スタッズイヤリングをコーディネート。真っ赤なリップで彩りを添え、美しい装いを見せた。
このイベントには、アンの他にもデュア・リパやBLACKPINKのリサらが来場しており、アンは自身のインスタグラムで、三人で写る写真などイベントの様子をシェア。ファンから「大好きな3人」「美しい」「時を超越した美とはまさにアンのこと」「過去最高にゴージャス」などとコメントが寄せられている。
引用：「アン・ハサウェイ」Instagram（＠annehathaway）
【写真】デュア・リパ、BLACKPINK・リサと並ぶ3ショット アンの笑顔がかわいいオフショットも
現地時間9月9日、ローマの高級宝飾品ブランドであるブルガリが、ニューヨークの空中庭園ハイラインにて、アーティストデュオ「Plastique Fantastique」が製作したアートインスタレーション、「auruBOROS - Urban Memory and Collective Dream」のお披露目イベントを開催。ブランドアンバサダーを務めるアンが来場した。
このイベントには、アンの他にもデュア・リパやBLACKPINKのリサらが来場しており、アンは自身のインスタグラムで、三人で写る写真などイベントの様子をシェア。ファンから「大好きな3人」「美しい」「時を超越した美とはまさにアンのこと」「過去最高にゴージャス」などとコメントが寄せられている。
引用：「アン・ハサウェイ」Instagram（＠annehathaway）