山田孝之らがおくる俳優オーディション『THE OPEN CALL』の模様を初解禁！ キービジュアルも到着
10月1日より配信される、俳優・山田孝之がメインパートナーとして審査に参加する公開オーディション番組『THE OPEN CALL ‐MAIN PARTNER 山田孝之‐』（Lemino）より、予告映像とキービジュアルが解禁された。
【動画】高瀬統也が奏でる「クライマー」が候補者たちの姿を優しく彩る！ 『THE OPEN CALL』予告映像
「THE OPEN CALL」は、オリジナル映画の主要キャストを募集する公開オーディション。2月2 日に募集を開始した本オーディションには年齢は１５歳～84歳まで、経験、実績、所属事務所、国籍を問わず約1万4000人から応募が
集った。そして、今日に至るまで、テーマとなる「俳優って何だ？」を探し続けながら審査を重ねている。
本オーディションのゴールとなるオリジナル映画の物語は、オーディションの過程そのものを創作プロセスに組み込み、候補者の演技や対話から浮かび上がる個性や感情を脚本に反映させながら、候補者と共に創り上げていく。５月には通過率約1.5％を潜り抜けた約200人の2次審査を行い、厳正な審査を経て、6月に3次審査、8月には4次審査も実施。
今回解禁となったキービジュアルでは、メインパートナー・山田孝之が本オーディションのテーマである「俳優って何だ？」を問いかけるような表情を魅せ、フィルムが焼き付いたオレンジで候補者たちの抑えきれない情熱を表現している。
また、配信開始に向け、ついにオーディションの模様を初めて解禁。予告映像では、「本気で役者として生きていく人を探す」とメインパートナー・山田孝之がオーディションにかける思いを話すインタビュー映像から始まり、2次審査を通過した候補者たちが、俳優に向きあい、演技に向きあい、そして、自分自身に向きあう姿を描いている。また、候補者と共に「俳優とは何か」を探求するゲストパートナーとして参加した浅野忠信、高石あかり、ムロツヨシが候補者たちと交流を交わす様子も映し出している。
狭き門である審査を通過し、3次審査へ勝ち残った32名の候補者情報も本日解禁。各候補者のプロフィールシートとして、本プロジェクトの公式SNSで発表される。
なお、予告映像のBGMには、音楽配信ディストリビューションサービス「TuneCore Japan」とのコラボレーションにより実施した音楽オーディションで、番組を彩る楽曲第1弾として決定した高瀬統也の「クライマー」を使用。高瀬自ら「過去の自分を超えていく過程そのものを描いた作品」とする本楽曲が、候補者の葛藤と覚悟を表現している。
『THE OPEN CALL ‐MAIN PARTNER 山田孝之‐』は、Leminoにて10月1日より毎週木曜配信。
※高石あかりの「高」は「はしごだか」が正式表記
【動画】高瀬統也が奏でる「クライマー」が候補者たちの姿を優しく彩る！ 『THE OPEN CALL』予告映像
「THE OPEN CALL」は、オリジナル映画の主要キャストを募集する公開オーディション。2月2 日に募集を開始した本オーディションには年齢は１５歳～84歳まで、経験、実績、所属事務所、国籍を問わず約1万4000人から応募が
集った。そして、今日に至るまで、テーマとなる「俳優って何だ？」を探し続けながら審査を重ねている。
今回解禁となったキービジュアルでは、メインパートナー・山田孝之が本オーディションのテーマである「俳優って何だ？」を問いかけるような表情を魅せ、フィルムが焼き付いたオレンジで候補者たちの抑えきれない情熱を表現している。
また、配信開始に向け、ついにオーディションの模様を初めて解禁。予告映像では、「本気で役者として生きていく人を探す」とメインパートナー・山田孝之がオーディションにかける思いを話すインタビュー映像から始まり、2次審査を通過した候補者たちが、俳優に向きあい、演技に向きあい、そして、自分自身に向きあう姿を描いている。また、候補者と共に「俳優とは何か」を探求するゲストパートナーとして参加した浅野忠信、高石あかり、ムロツヨシが候補者たちと交流を交わす様子も映し出している。
狭き門である審査を通過し、3次審査へ勝ち残った32名の候補者情報も本日解禁。各候補者のプロフィールシートとして、本プロジェクトの公式SNSで発表される。
なお、予告映像のBGMには、音楽配信ディストリビューションサービス「TuneCore Japan」とのコラボレーションにより実施した音楽オーディションで、番組を彩る楽曲第1弾として決定した高瀬統也の「クライマー」を使用。高瀬自ら「過去の自分を超えていく過程そのものを描いた作品」とする本楽曲が、候補者の葛藤と覚悟を表現している。
『THE OPEN CALL ‐MAIN PARTNER 山田孝之‐』は、Leminoにて10月1日より毎週木曜配信。
※高石あかりの「高」は「はしごだか」が正式表記