アニメ映画『グロテスク』最新予告で少女たちが激突！ 日笠陽子、杉山里穂らが追加キャストに
3作品からなるアニメーション映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』より、その一編『夜露死駆★少女（よろしくしょうじょ）』の最新予告映像が解禁。あわせて、日笠陽子、杉山里穂、大橋彩香の出演が発表されたほか、劇中歌と劇伴を手がけるアーティスト5名も明らかになった。
【動画】少女たちが激突！ 『夜露死駆★少女』最新予告映像
本作は、『エリィアンズ』『夜露死駆★少女』『ノクターン～このグロテスクな夜に～』の3作品からなるオリジナルアニメーション映画。
監督・脚本・キャラクター原案を担当するのは、『アイドルマスター』『ダーリン・イン・ザ・フランキス』で監督を、社会現象を巻き起こした大ヒット作『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の総作画監督を務めた錦織敦史。制作は、『SPY×FAMILY』『ぼっち・ざ・ろっく！』をはじめ、数々の人気作品を世に送り出してきたアニメーション制作スタジオ・CloverWorksが手がける。
キャスト陣には、市ノ瀬加那、南沙良、井上和（乃木坂46）、中西アルノ（乃木坂46）、一ノ瀬美空（乃木坂46）、冨里奈央（乃木坂46）、長谷川育美、早見沙織、内田真礼、安済知佳、富田美憂、大久保瑠美、釘宮理恵、星野源ら、ジャンルの垣根を越えた豪華な顔ぶれが集結。
さらに、作品世界を彩る楽曲には、ASCA、Akki、一ノ瀬みか、VaVa、eba、音羽-otoha-、上北建、佐藤古都子（yutori）、sabio／高村風太、SEE、志崎樺音、篠崎あやと、Junna、水槽、すりぃ、TAKU INOUE、橘亮祐、tsumiki、中島雄士（グソクムズ）、Nakano+、夏川椎菜、ななひら、野口衣織（＝LOVE）、葉音、はしメロ、堀江晶太、Myuk、MIRI、METALVERSE、ももすももす、八木海莉、安田レイ、ゆよゆっぺ、Runaar、Reol（50音順）ら豪華アーティスト陣が参加。オープニングテーマをMETALVERSEが担当することも発表された。
解禁された予告映像では、朝が来ない都市〈GALs TOKYO〉で開催されるゲーム〈クイーン・オブ・バタフライ〉、通称〈QoB〉に参加すべく、【ギャルP】と呼ばれる少女たちが集結する様子が映し出される。『エリィアンズ』から一転、ひときわダークで無秩序な世界観が広がる中、進行役のポヨミ（CV：釘宮理恵）の掛け声とともにゲームがスタート。Reolと水槽が作詞・歌唱を務める劇中歌「天井の街」（作曲・編曲：橘亮祐）が流れ、ゲームの勝者【クイーン】の座を懸けて戦う少女たちの姿が描かれる。
とある都市伝説の噂を聞き、ゲームに参加したステラ（CV：南沙良）に加え、名無し（CV：長谷川育美）、ゴージャス☆MIKA（CV：内田真礼）、ソード（CV：安済知佳）ら【ギャルP】たちが、息つく間もなくバトルを繰り広げる。そんな混沌とした世界で、少女たちは何を求めて存在し、なぜ戦い続けるのか。そして映像の最後にステラが発する「あの人と約束したから」という言葉の意味にも注目だ。
あわせて、〈QoB〉に登場する【ギャルP】たちを演じる追加キャスト3名も発表された。車で街を暴走しながらゲームをかき乱す美棘を日笠陽子、バイクで颯爽と駆け抜ける女豹姉妹の姉・ミモザを杉山里穂、妹・カヴァを大橋彩香が演じる。
さらに、『夜露死駆★少女』の劇中歌と劇伴を手がけるアーティスト5名も発表。堀江晶太、ゆよゆっぺ、篠崎あやと、橘亮祐、Akkiが参加し、それぞれの音楽で作品世界を彩る。アーティストからのコメントも到着した。
また、9月26日23時30分より、『GROTESQQQUE-グロテスク-』の特別番組が放送されることも決定した。番組では、本作に出演する市ノ瀬加那、南沙良、井上和（乃木坂46）、中西アルノ（乃木坂46）、一ノ瀬美空（乃木坂46）、冨里奈央（乃木坂46）、星野源のコメントやメイキング映像のほか、制作過程や公開前の本編映像などが紹介される。
そして、10月10日には舞台挨拶付き完成披露上映会が開催。当日は、『エリィアンズ』よりエリー役の市ノ瀬加那、『夜露死駆★少女』よりステラ役の南沙良と名無し役の長谷川育美、『ノクターン～このグロテスクな夜に～』よりアヤメ役の井上和（乃木坂46）、シオン役の中西アルノ（乃木坂46）、モモ役の一ノ瀬美空（乃木坂46）、カンナ役の冨里奈央（乃木坂46）が登壇予定。本作への思いやアフレコ時のエピソード、互いの作品への印象などを語る予定となっている。
11月6日にはサウンドトラック「『GROTESQQQUE-グロテスク-』Songs ＆ original soundtrack」が発売。オープニングテーマを除く全50曲を収録し、このうち劇中歌とエンディングテーマを含む歌唱楽曲は全14曲となる。完全生産限定盤（KSCL-3690～3693）は3CD＋グッズ仕様で、価格は1万円（税込）。通常盤（KSCL-3662～3664）は3CD仕様で、価格は5500円（税込）となっている。
アニメ映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』は、11月6日より全国公開。
※劇中歌と劇伴を手がけるアーティストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■堀江晶太
刺激的な世界観と表現によせて、ユニークで卓越したクリエイター、アーティストの皆様と一緒に音楽制作させて頂きました。攻めに攻めたてる熱量を、音楽のうったえからも楽しんでもらえたら嬉しいです。よろしくお願い致します。
■ゆよゆっぺ
ひたすらキャッチーに、しっかりエグい音出しました:D
■篠崎あやと
映像やキャラクターの感情に寄り添いながら、ひとつひとつ音を形にしていく時間は本当に最高でした！ 『GROTESQQQUE-グロテスク-』という作品に、音楽を通して関わる機会をいただけたことに心より感謝しています。劇伴とともに、物語をより深く楽しんでいただけたら嬉しいです！
■橘亮祐
本作の音楽制作に携わることができ、心から光栄に思います。『GROTESQQQUE-グロテスク-』の世界観に呼応するよう、劇中歌も含め、一音一音に感情を込めて制作しました。映像の持つパワーに負けない、楽曲に仕上がったかと思います！ 公開をぜひ楽しみに待っていてください！
■Akki
キルしあいを盛り上げるド派手な曲、少女たちの心情に寄り添う繊細な曲、夜の街に溶けていく様々な音楽を制作させていただきました。映像に合わせて作曲するフィルムスコアリングという手法で、それぞれのシーンにバチバチにハマる音楽を目指しています。かっこいいぞ。劇場でぜひお楽しみください！
【動画】少女たちが激突！ 『夜露死駆★少女』最新予告映像
本作は、『エリィアンズ』『夜露死駆★少女』『ノクターン～このグロテスクな夜に～』の3作品からなるオリジナルアニメーション映画。
キャスト陣には、市ノ瀬加那、南沙良、井上和（乃木坂46）、中西アルノ（乃木坂46）、一ノ瀬美空（乃木坂46）、冨里奈央（乃木坂46）、長谷川育美、早見沙織、内田真礼、安済知佳、富田美憂、大久保瑠美、釘宮理恵、星野源ら、ジャンルの垣根を越えた豪華な顔ぶれが集結。
さらに、作品世界を彩る楽曲には、ASCA、Akki、一ノ瀬みか、VaVa、eba、音羽-otoha-、上北建、佐藤古都子（yutori）、sabio／高村風太、SEE、志崎樺音、篠崎あやと、Junna、水槽、すりぃ、TAKU INOUE、橘亮祐、tsumiki、中島雄士（グソクムズ）、Nakano+、夏川椎菜、ななひら、野口衣織（＝LOVE）、葉音、はしメロ、堀江晶太、Myuk、MIRI、METALVERSE、ももすももす、八木海莉、安田レイ、ゆよゆっぺ、Runaar、Reol（50音順）ら豪華アーティスト陣が参加。オープニングテーマをMETALVERSEが担当することも発表された。
解禁された予告映像では、朝が来ない都市〈GALs TOKYO〉で開催されるゲーム〈クイーン・オブ・バタフライ〉、通称〈QoB〉に参加すべく、【ギャルP】と呼ばれる少女たちが集結する様子が映し出される。『エリィアンズ』から一転、ひときわダークで無秩序な世界観が広がる中、進行役のポヨミ（CV：釘宮理恵）の掛け声とともにゲームがスタート。Reolと水槽が作詞・歌唱を務める劇中歌「天井の街」（作曲・編曲：橘亮祐）が流れ、ゲームの勝者【クイーン】の座を懸けて戦う少女たちの姿が描かれる。
とある都市伝説の噂を聞き、ゲームに参加したステラ（CV：南沙良）に加え、名無し（CV：長谷川育美）、ゴージャス☆MIKA（CV：内田真礼）、ソード（CV：安済知佳）ら【ギャルP】たちが、息つく間もなくバトルを繰り広げる。そんな混沌とした世界で、少女たちは何を求めて存在し、なぜ戦い続けるのか。そして映像の最後にステラが発する「あの人と約束したから」という言葉の意味にも注目だ。
あわせて、〈QoB〉に登場する【ギャルP】たちを演じる追加キャスト3名も発表された。車で街を暴走しながらゲームをかき乱す美棘を日笠陽子、バイクで颯爽と駆け抜ける女豹姉妹の姉・ミモザを杉山里穂、妹・カヴァを大橋彩香が演じる。
さらに、『夜露死駆★少女』の劇中歌と劇伴を手がけるアーティスト5名も発表。堀江晶太、ゆよゆっぺ、篠崎あやと、橘亮祐、Akkiが参加し、それぞれの音楽で作品世界を彩る。アーティストからのコメントも到着した。
また、9月26日23時30分より、『GROTESQQQUE-グロテスク-』の特別番組が放送されることも決定した。番組では、本作に出演する市ノ瀬加那、南沙良、井上和（乃木坂46）、中西アルノ（乃木坂46）、一ノ瀬美空（乃木坂46）、冨里奈央（乃木坂46）、星野源のコメントやメイキング映像のほか、制作過程や公開前の本編映像などが紹介される。
そして、10月10日には舞台挨拶付き完成披露上映会が開催。当日は、『エリィアンズ』よりエリー役の市ノ瀬加那、『夜露死駆★少女』よりステラ役の南沙良と名無し役の長谷川育美、『ノクターン～このグロテスクな夜に～』よりアヤメ役の井上和（乃木坂46）、シオン役の中西アルノ（乃木坂46）、モモ役の一ノ瀬美空（乃木坂46）、カンナ役の冨里奈央（乃木坂46）が登壇予定。本作への思いやアフレコ時のエピソード、互いの作品への印象などを語る予定となっている。
11月6日にはサウンドトラック「『GROTESQQQUE-グロテスク-』Songs ＆ original soundtrack」が発売。オープニングテーマを除く全50曲を収録し、このうち劇中歌とエンディングテーマを含む歌唱楽曲は全14曲となる。完全生産限定盤（KSCL-3690～3693）は3CD＋グッズ仕様で、価格は1万円（税込）。通常盤（KSCL-3662～3664）は3CD仕様で、価格は5500円（税込）となっている。
アニメ映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』は、11月6日より全国公開。
※劇中歌と劇伴を手がけるアーティストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■堀江晶太
刺激的な世界観と表現によせて、ユニークで卓越したクリエイター、アーティストの皆様と一緒に音楽制作させて頂きました。攻めに攻めたてる熱量を、音楽のうったえからも楽しんでもらえたら嬉しいです。よろしくお願い致します。
■ゆよゆっぺ
ひたすらキャッチーに、しっかりエグい音出しました:D
■篠崎あやと
映像やキャラクターの感情に寄り添いながら、ひとつひとつ音を形にしていく時間は本当に最高でした！ 『GROTESQQQUE-グロテスク-』という作品に、音楽を通して関わる機会をいただけたことに心より感謝しています。劇伴とともに、物語をより深く楽しんでいただけたら嬉しいです！
■橘亮祐
本作の音楽制作に携わることができ、心から光栄に思います。『GROTESQQQUE-グロテスク-』の世界観に呼応するよう、劇中歌も含め、一音一音に感情を込めて制作しました。映像の持つパワーに負けない、楽曲に仕上がったかと思います！ 公開をぜひ楽しみに待っていてください！
■Akki
キルしあいを盛り上げるド派手な曲、少女たちの心情に寄り添う繊細な曲、夜の街に溶けていく様々な音楽を制作させていただきました。映像に合わせて作曲するフィルムスコアリングという手法で、それぞれのシーンにバチバチにハマる音楽を目指しています。かっこいいぞ。劇場でぜひお楽しみください！