渡邉美穂×砂田将宏×浅川梨奈×池田匡志がクアトロ主演！ 『嘘をついた私たち』10.8開始
渡邉美穂、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、浅川梨奈、池田匡志がクアトロ主演を務めるドラマ『嘘をついた私たち』（テレビ大阪ほか）が、10月8日より放送されることが決定。あわせて、クアトロ主演キャストが並ぶティザービジュアルと人物相関図も解禁された。
【写真】クアトロ主演を務める渡邉美穂・砂田将宏・浅川梨奈・池田匡志
原作は、ドラマ化された『スイートモラトリアム』などで、若者の弱さや揺れ動く心理を繊細に描いてきた漫画家・たまいずみの同名漫画。結婚をきっかけに暴かれる「嘘」と、そこから崩れていく友情を描いた、先の読めない“裏の顔”サスペンスだ。
桜（渡邉）、三田（砂田）、すず（浅川）、みの（池田）は幼なじみの4人。25歳になった4人は、それぞれの人生を歩みながらも、変わらない友情で結ばれていた。しかし、すずとみのの結婚報告をきっかけに、4人の関係に少しずつ亀裂が入っていく。長年積み重ねられた嘘と秘密があぶり出されるたび、友情は切り裂かれ、愛情はねじれていく。
田所桜役を演じるのは、日向坂46の元メンバーで、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』、ドラマ『産まない女はダメですか? DINKsのトツキトオカ』（テレビ東京系）などに出演する渡邉美穂。渡邉は「私が演じる桜は嫉妬や執着を見せる一方で、その奥には愛されたいという切実さを抱えた人間味溢れる女性です。愛情と欲求の境界が少しずつ曖昧になり関係性が歪んでいく中で、必死にもがき続ける4人を最後まで温かく見守ってください」とコメント。
桜の彼氏・三田孝一役を演じるのは、BALLISTIK BOYZのメンバーとして活躍し、『復讐カレシ～溺愛社長の顔にはウラがある～』（MBS）『AIに話しすぎた男』（日本テレビ系）などに出演する砂田将宏。砂田は「誰しもがちょっとした嘘はついたことがあると思います。それは自分を守るため、人を守るため。そんな嘘のおかげで保たれていたり、壊れたりする人間関係をリアルに描いている作品です。1話からいろんな展開があり1秒も目を離せないドラマになっていますので楽しみにしていてください!!」と見どころを語った。
桜の親友・木野涼葉役を演じるのは、『フェイクマミー』（TBS系）『喧嘩独学』（Netflix）などに出演する浅川梨奈。浅川は「原作を読ませて頂き、歪な愛情が蔓延る人間関係に衝撃を受けました。わたしが演じさせていただくすずにフォーカスを当て物語を進めていくと表のすずと実際のすずとの心情のギャップに心を打たれ誰よりもこの子に寄り添って理解してあげたいと強く思いました」と役への思いを明かした。
涼葉の婚約者・相原みの役を演じるのは、『雨上がりの僕らについて』（テレビ東京系）、同じく10月クール放送の『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）などに出演する池田匡志。池田は「僕が演じるみのは、掴みどころがなく、不器用でどこか子供っぽい人物です。4人の間にある関係性や秘密が、それぞれをどう変えていくのか。最後まで目が離せない内容になっていますので、ぜひ楽しみにしていてください」とメッセージを寄せた。
渡邉、砂田、浅川、池田はいずれもテレビ大阪のドラマ初主演となる。
あわせて、クアトロ主演キャストが並ぶティザービジュアルも解禁。ガラスを隔てて佇む4人の姿が、それぞれの嘘や秘密、複雑な感情が交錯する物語の幕開けを印象づけるビジュアルに仕上がった。また、TVerでスペシャルティザー映像も公開中だ。
ドラマ『嘘をついた私たち』は、テレビ大阪にて10月8日より毎週木曜24時、BSテレ東にて10月11日より毎週日曜2時05分、テレビ愛知にて10月13日より毎週火曜1時放送。
※キャストほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■田所桜役：渡邉美穂
嘘をつくのはいけないことだと刷り込まれて生きてきました。しかし、時には自分や相手を守るための嘘があり、果たして全てが悪なのかと、この物語からはその真偽を問われているような気がします。
私が演じる桜は嫉妬や執着を見せる一方で、その奥には愛されたいという切実さを抱えた人間味溢れる女性です。愛情と欲求の境界が少しずつ曖昧になり関係性が歪んでいく中で、必死にもがき続ける4人を最後まで温かく見守ってください。
■三田孝一役：砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）
BALLISTIK BOYZの砂田将宏です。原作は一瞬で物語に惹き込まれて、え?!と驚く展開が沢山あり、あっという間に読み終わってしまいました！ その嘘によって壊されていく人間関係を描いていてとてもリアルだなと思いました！
僕が演じる三田は学生時代からみんなと仲が良い、クラスの中心的な存在だったのかなと。先輩から可愛がられるタイプでプロ後輩をさせてもらっている自分と似ているところがありそうです（笑）。そして何より一途な男でかっこいいキャラです。
誰しもがちょっとした嘘はついたことがあると思います。それは自分を守るため、人を守るため。そんな嘘のおかげで保たれていたり、壊れたりする人間関係をリアルに描いている作品です。1話からいろんな展開があり1秒も目を離せないドラマになっていますので楽しみにしていてください!!
■木野涼葉役：浅川梨奈
人を守るための嘘、自分を守るための嘘。様々な嘘が世の中には溢れていると感じています。原作を読ませて頂き、歪な愛情が蔓延る人間関係に衝撃を受けました。わたしが演じさせていただくすずにフォーカスを当て物語を進めていくと表のすずと実際のすずとの心情のギャップに心を打たれ誰よりもこの子に寄り添って理解してあげたいと強く思いました。4人がどのようにして嘘と向き合っていくのかをぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。
■相原みの役：池田匡志
人間って複雑だなと。誰かのためにつく嘘もあれば、自分を守るための嘘、自分自身にまでついてしまう嘘もある。人間の弱さや不器用さが詰まった作品だなと感じます。
僕が演じるみのは、掴みどころがなく、不器用でどこか子供っぽい人物です。4人の間にある関係性や秘密が、それぞれをどう変えていくのか。最後まで目が離せない内容になっていますので、ぜひ楽しみにしていてください。
■原作者：たまいずみ
ドラマ化のお話を頂いてから、脚本を拝見したり、原作を読み返したりと進めておりまして。このキャラクターがどんな風に動くのか、このセリフがどんな風に語られるのか、このシーンがどんな風に映像化されるのか…と想像してみては想像力が追いつかず、悶々とする日々を送っております。早く観たい！ 本編のストーリーは決して明るいものではございませんが、一つの作品が出来上がっていくことを今からとても楽しみにしております！
【写真】クアトロ主演を務める渡邉美穂・砂田将宏・浅川梨奈・池田匡志
原作は、ドラマ化された『スイートモラトリアム』などで、若者の弱さや揺れ動く心理を繊細に描いてきた漫画家・たまいずみの同名漫画。結婚をきっかけに暴かれる「嘘」と、そこから崩れていく友情を描いた、先の読めない“裏の顔”サスペンスだ。
田所桜役を演じるのは、日向坂46の元メンバーで、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』、ドラマ『産まない女はダメですか? DINKsのトツキトオカ』（テレビ東京系）などに出演する渡邉美穂。渡邉は「私が演じる桜は嫉妬や執着を見せる一方で、その奥には愛されたいという切実さを抱えた人間味溢れる女性です。愛情と欲求の境界が少しずつ曖昧になり関係性が歪んでいく中で、必死にもがき続ける4人を最後まで温かく見守ってください」とコメント。
桜の彼氏・三田孝一役を演じるのは、BALLISTIK BOYZのメンバーとして活躍し、『復讐カレシ～溺愛社長の顔にはウラがある～』（MBS）『AIに話しすぎた男』（日本テレビ系）などに出演する砂田将宏。砂田は「誰しもがちょっとした嘘はついたことがあると思います。それは自分を守るため、人を守るため。そんな嘘のおかげで保たれていたり、壊れたりする人間関係をリアルに描いている作品です。1話からいろんな展開があり1秒も目を離せないドラマになっていますので楽しみにしていてください!!」と見どころを語った。
桜の親友・木野涼葉役を演じるのは、『フェイクマミー』（TBS系）『喧嘩独学』（Netflix）などに出演する浅川梨奈。浅川は「原作を読ませて頂き、歪な愛情が蔓延る人間関係に衝撃を受けました。わたしが演じさせていただくすずにフォーカスを当て物語を進めていくと表のすずと実際のすずとの心情のギャップに心を打たれ誰よりもこの子に寄り添って理解してあげたいと強く思いました」と役への思いを明かした。
涼葉の婚約者・相原みの役を演じるのは、『雨上がりの僕らについて』（テレビ東京系）、同じく10月クール放送の『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）などに出演する池田匡志。池田は「僕が演じるみのは、掴みどころがなく、不器用でどこか子供っぽい人物です。4人の間にある関係性や秘密が、それぞれをどう変えていくのか。最後まで目が離せない内容になっていますので、ぜひ楽しみにしていてください」とメッセージを寄せた。
渡邉、砂田、浅川、池田はいずれもテレビ大阪のドラマ初主演となる。
あわせて、クアトロ主演キャストが並ぶティザービジュアルも解禁。ガラスを隔てて佇む4人の姿が、それぞれの嘘や秘密、複雑な感情が交錯する物語の幕開けを印象づけるビジュアルに仕上がった。また、TVerでスペシャルティザー映像も公開中だ。
ドラマ『嘘をついた私たち』は、テレビ大阪にて10月8日より毎週木曜24時、BSテレ東にて10月11日より毎週日曜2時05分、テレビ愛知にて10月13日より毎週火曜1時放送。
※キャストほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■田所桜役：渡邉美穂
嘘をつくのはいけないことだと刷り込まれて生きてきました。しかし、時には自分や相手を守るための嘘があり、果たして全てが悪なのかと、この物語からはその真偽を問われているような気がします。
私が演じる桜は嫉妬や執着を見せる一方で、その奥には愛されたいという切実さを抱えた人間味溢れる女性です。愛情と欲求の境界が少しずつ曖昧になり関係性が歪んでいく中で、必死にもがき続ける4人を最後まで温かく見守ってください。
■三田孝一役：砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）
BALLISTIK BOYZの砂田将宏です。原作は一瞬で物語に惹き込まれて、え?!と驚く展開が沢山あり、あっという間に読み終わってしまいました！ その嘘によって壊されていく人間関係を描いていてとてもリアルだなと思いました！
僕が演じる三田は学生時代からみんなと仲が良い、クラスの中心的な存在だったのかなと。先輩から可愛がられるタイプでプロ後輩をさせてもらっている自分と似ているところがありそうです（笑）。そして何より一途な男でかっこいいキャラです。
誰しもがちょっとした嘘はついたことがあると思います。それは自分を守るため、人を守るため。そんな嘘のおかげで保たれていたり、壊れたりする人間関係をリアルに描いている作品です。1話からいろんな展開があり1秒も目を離せないドラマになっていますので楽しみにしていてください!!
■木野涼葉役：浅川梨奈
人を守るための嘘、自分を守るための嘘。様々な嘘が世の中には溢れていると感じています。原作を読ませて頂き、歪な愛情が蔓延る人間関係に衝撃を受けました。わたしが演じさせていただくすずにフォーカスを当て物語を進めていくと表のすずと実際のすずとの心情のギャップに心を打たれ誰よりもこの子に寄り添って理解してあげたいと強く思いました。4人がどのようにして嘘と向き合っていくのかをぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。
■相原みの役：池田匡志
人間って複雑だなと。誰かのためにつく嘘もあれば、自分を守るための嘘、自分自身にまでついてしまう嘘もある。人間の弱さや不器用さが詰まった作品だなと感じます。
僕が演じるみのは、掴みどころがなく、不器用でどこか子供っぽい人物です。4人の間にある関係性や秘密が、それぞれをどう変えていくのか。最後まで目が離せない内容になっていますので、ぜひ楽しみにしていてください。
■原作者：たまいずみ
ドラマ化のお話を頂いてから、脚本を拝見したり、原作を読み返したりと進めておりまして。このキャラクターがどんな風に動くのか、このセリフがどんな風に語られるのか、このシーンがどんな風に映像化されるのか…と想像してみては想像力が追いつかず、悶々とする日々を送っております。早く観たい！ 本編のストーリーは決して明るいものではございませんが、一つの作品が出来上がっていくことを今からとても楽しみにしております！