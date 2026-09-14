「いい眠りにつけそう♡」「そんなファンサがあるなら喜んで行きます！」と絶賛の声が寄せられているのは、猫ちゃんと飼い主さんの『就寝前ルーティン』の光景。ベッドで飼い主さんを待ち構えていた猫ちゃんの、幸せそうなひと時に癒やされると反響を呼んでいます。投稿は再生回数45万回を突破し、見た人に癒やしを届けています。

【動画：先にベッドに向かって、飼い主を待っていた猫…とんでもなく尊い『就寝前のルーティン』】

ベッドで飼い主さんを待ち構えるシンバくん

Instagramアカウント『デブ猫監視員』に投稿された、猫ちゃんと飼い主さんの『就寝前のルーティン』が羨ましいと絶賛されています。ある日、寝ようと思ってベッドへ向かった飼い主さん。すると、そこには先客の姿が。それは…飼い主さんがやってくるのを心待ちにしていた茶白猫の『シンバくん』！

飼い主さんが姿を現すと、シンバくんは「待っていました」というように、コロンと横になってお腹を見せ始めたとのこと。

飼い主さんによると、シンバくんは寝る時間になると先にベッドに行って、飼い主さんのことを待っているのだとか。そして、ここからシンバくんと飼い主さんの『就寝前のルーティン』が始まるのでした。

いつもの『ルーティン』をしてあげると…

飼い主さんを見るなり、お腹を出して寝転がり始めたシンバくん。それを見た飼い主さんは…シンバくんのお腹に手を当てて、優しくなでなで。シンバくんと飼い主さんの『就寝前のルーティン』とは、このお腹を撫でる日課のようです。

7.4キロもあるふくふくとしたシンバくんのお腹に手を当て、優しく撫でてあげる飼い主さん。シンバくんはもちろんのこと、撫でてあげている飼い主さんも、なんだか気持ち良さそうです。

撫でる手を止めるたびに、ゴロンと寝転がってなでなでの催促をするシンバくん。こんなに可愛い就寝前ルーティンが始まってしまったら、寝る時間を惜しんでついなで続けてしまいそうです。

そんなシンバくんと飼い主さんの『就寝前のルーティン』の光景には、「触らせてもらいたい」「おててグーパーして待ってるの愛しすぎる」「むしろ、こちらが触らせてもらうために並んで待ちたい」と、たくさんのコメントが寄せられることとなったのでした。

飼い主さんを寝かしつけるシンバくん

そんな幸せいっぱいの『就寝前のルーティン』。日によっては、シンバくんから飼い主さんへ癒やしをお届けしてくれることもあるのだそう。

別の日にベッドで待機していたシンバくんですが、この日は飼い主さんがすぐにはお布団に入らなかったご様子。そこで、飼い主さんを寝かしつけてから寝たいシンバくんは…毛布をフミフミして癒やしを提供！寝る前にこんなに可愛い姿を見たら、逆に目が冴えてしまうかもしれません。（笑）

Instagramアカウント『デブ猫監視員』では、そんなシンバくんと飼い主さんの『就寝前のルーティン』の光景や、茶白猫の『ティガくん』、サイベリアンの『ムギくん』との穏やかな日常も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「デブ猫監視員」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。