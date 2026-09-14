織田裕二、14年ぶりの“青島”に「やっぱり、『踊る』は楽しい」 大阪で5000人が大歓声
映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』の公開を前に、「公開直前！大阪も駆け抜けや！イベント」が、9月13日にグランフロント大阪・うめきた広場にて開催。青島俊作役の織田裕二をはじめ、趣里（芝田ひばり役）、白洲迅（美浦秋役）、本広克行監督が登場し、会場に集まった約5000人から大歓声を浴びた。
【写真】5000人が大歓声！ 織田裕二・趣里・白洲迅が登場した『踊る大捜査線』公開直前イベント
青島を主人公とする物語としては、約14年ぶりとなる新作がいよいよ公開を迎える。東京都庁都民広場で開催予定だった完成報告イベントは荒天のため中止となり、代わって生配信で実施された。観客を前にして行われる本作のイベントは、この日が初めてとなった。
手を振りながら会場を見渡した織田は、「もうかりまっか!?」と茶目っ気たっぷりに関西弁で挨拶。その場の笑いを誘いながら、大阪の空に「おおきに！」と力強い声を響かせた。
趣里は「今日はみんなに会えること、めっちゃ楽しみにしてたで！」、白洲も「みんな、会いたかったで！」と続き、関西の観客を沸かせるやり取りに会場はさっそく大盛り上がり。本広監督は「青島」という文字が書かれた応援ボードを見つけ、「すごい！」と喜びをにじませた。
久々に“青島コート”を身にまとった織田は、「（撮影が）夏じゃなくてよかった」と笑顔。気温30度の中、コート姿のファンを見つけると「ありがとうございます！」「熱中症、気をつけてくださいね」と気遣った。また、青島を演じる上での準備については「時間はいらないですね」と話し、「生年月日が一緒なので」と笑うと、本広監督も「本人ですから。役作りなし。達人の領域！」と太鼓判を押した。
本作からシリーズに参加した趣里と白洲迅は、青島のバディ的な存在を演じる。2人は「プレッシャーもあった」と明かし、趣里は「織田さんと監督の放つ、温かい空気感に包まれてすごく楽しい撮影でした」と振り返った。白洲も、5歳の頃から親しんできた作品への出演について「そう思うとプレッシャーもありましたが、感慨深くもありました」と語った。
彼らを迎え入れる側の織田は、「伸び伸びとやってほしいなと思っていました」と撮影を回顧。自身にとっても「やっぱり、『踊る』は楽しい」ものだといい、「『なんで、14年間もやらなかったんだろう』と思うくらいです。今からそれを取り返したいなという気持ちです」と今後への意欲をのぞかせると、ファンから「待ってました！」とばかりに大きな拍手が送られた。
熱い言葉に次々と拍手が上がる中、完成作を観て発見もあったという織田は、「青島が、和久さんと同じリアクションをしているところがあった。自分で言うのもおかしいけれど、『和久さんの表情だ』と思うようなところが、ワンカットある」と、故・いかりや長介さんが演じたベテラン刑事・和久平八郎と重なるような青島の姿があったことを打ち明けた。
最後には、織田が「暑い中、こんなに多くの方が集まってくれて。ありがとうございます！ 早く観てほしいです。本当に楽しい作品ができました。ぜひその目で、劇場でご覧になってください」とメッセージを送りつつ、「踊る大捜査線」シリーズの劇場版5作目を意味する「5」のポーズで手のひらを掲げた観客とともにフォトセッション。映画への期待と興奮が会場に満ちあふれる中、イベントは幕を閉じた。
さらに、9月18日より、全国合計150万部限定で、オリジナル小冊子『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！「特別捜査本部資料」』が配布されることが決定した。亀山千広プロデューサーと本広克行監督の監修のもと、キャラクターの裏設定をはじめ、青島が駆け抜けたルートの詳細地図、「踊る大捜査線」の世界に登場する専門用語の解説など、さまざまな情報が収録されている。数量限定のため、なくなり次第配布終了となる。
映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』は、9月18日より全国公開。
【写真】5000人が大歓声！ 織田裕二・趣里・白洲迅が登場した『踊る大捜査線』公開直前イベント
青島を主人公とする物語としては、約14年ぶりとなる新作がいよいよ公開を迎える。東京都庁都民広場で開催予定だった完成報告イベントは荒天のため中止となり、代わって生配信で実施された。観客を前にして行われる本作のイベントは、この日が初めてとなった。
趣里は「今日はみんなに会えること、めっちゃ楽しみにしてたで！」、白洲も「みんな、会いたかったで！」と続き、関西の観客を沸かせるやり取りに会場はさっそく大盛り上がり。本広監督は「青島」という文字が書かれた応援ボードを見つけ、「すごい！」と喜びをにじませた。
久々に“青島コート”を身にまとった織田は、「（撮影が）夏じゃなくてよかった」と笑顔。気温30度の中、コート姿のファンを見つけると「ありがとうございます！」「熱中症、気をつけてくださいね」と気遣った。また、青島を演じる上での準備については「時間はいらないですね」と話し、「生年月日が一緒なので」と笑うと、本広監督も「本人ですから。役作りなし。達人の領域！」と太鼓判を押した。
本作からシリーズに参加した趣里と白洲迅は、青島のバディ的な存在を演じる。2人は「プレッシャーもあった」と明かし、趣里は「織田さんと監督の放つ、温かい空気感に包まれてすごく楽しい撮影でした」と振り返った。白洲も、5歳の頃から親しんできた作品への出演について「そう思うとプレッシャーもありましたが、感慨深くもありました」と語った。
彼らを迎え入れる側の織田は、「伸び伸びとやってほしいなと思っていました」と撮影を回顧。自身にとっても「やっぱり、『踊る』は楽しい」ものだといい、「『なんで、14年間もやらなかったんだろう』と思うくらいです。今からそれを取り返したいなという気持ちです」と今後への意欲をのぞかせると、ファンから「待ってました！」とばかりに大きな拍手が送られた。
熱い言葉に次々と拍手が上がる中、完成作を観て発見もあったという織田は、「青島が、和久さんと同じリアクションをしているところがあった。自分で言うのもおかしいけれど、『和久さんの表情だ』と思うようなところが、ワンカットある」と、故・いかりや長介さんが演じたベテラン刑事・和久平八郎と重なるような青島の姿があったことを打ち明けた。
最後には、織田が「暑い中、こんなに多くの方が集まってくれて。ありがとうございます！ 早く観てほしいです。本当に楽しい作品ができました。ぜひその目で、劇場でご覧になってください」とメッセージを送りつつ、「踊る大捜査線」シリーズの劇場版5作目を意味する「5」のポーズで手のひらを掲げた観客とともにフォトセッション。映画への期待と興奮が会場に満ちあふれる中、イベントは幕を閉じた。
さらに、9月18日より、全国合計150万部限定で、オリジナル小冊子『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！「特別捜査本部資料」』が配布されることが決定した。亀山千広プロデューサーと本広克行監督の監修のもと、キャラクターの裏設定をはじめ、青島が駆け抜けたルートの詳細地図、「踊る大捜査線」の世界に登場する専門用語の解説など、さまざまな情報が収録されている。数量限定のため、なくなり次第配布終了となる。
映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』は、9月18日より全国公開。