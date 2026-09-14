ノンスタ井上＆村重杏奈、必死にトークも犬は飽きる 心情を推察「一刻も早く帰りたいですよね」
お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介、タレントの村重杏奈が14日、都内で行われた映画『ハート・オブ・ビースト』愛犬家＆シェパード登壇！公開直前イベントに参加した。
【集合ショット】シェパード犬・DINOくんにメロメロな井上裕介＆村重杏奈
井上と村重は愛犬家。それぞれ飼っている犬の写真を公開。村重は、愛犬の名前を「乱刃血（らんぱち）」と紹介。聞き取れなかった井上は「今井らんぱち？」と確認すると、村重は「それは今井らいぱち」とツッコんだ。村重は「乱闘の乱に、刃（やいば）の刃に、血だらけの血」と漢字を説明すると井上は「ラブ上等すぎるやろ」と苦笑いだった。
イベントにはシェパード犬のDINOくんも登壇。ただ、DINOくんは途中で飽きてしまったのか、伸びをしたり、地面にベタり。どう思っているのか愛犬家として推察した井上は「早く帰りたいな」と考察し、村重も「一刻も早く帰りたいですよね」と笑っていた。
【集合ショット】シェパード犬・DINOくんにメロメロな井上裕介＆村重杏奈
井上と村重は愛犬家。それぞれ飼っている犬の写真を公開。村重は、愛犬の名前を「乱刃血（らんぱち）」と紹介。聞き取れなかった井上は「今井らんぱち？」と確認すると、村重は「それは今井らいぱち」とツッコんだ。村重は「乱闘の乱に、刃（やいば）の刃に、血だらけの血」と漢字を説明すると井上は「ラブ上等すぎるやろ」と苦笑いだった。
イベントにはシェパード犬のDINOくんも登壇。ただ、DINOくんは途中で飽きてしまったのか、伸びをしたり、地面にベタり。どう思っているのか愛犬家として推察した井上は「早く帰りたいな」と考察し、村重も「一刻も早く帰りたいですよね」と笑っていた。