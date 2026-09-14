りくりゅう、台本なしで“日々の積み重ね”と“次世代への想い”を語る 60秒ムービー公開
“りくりゅう”こと木原龍一と三浦璃来がブランドパートナーを務めるエイジングケアブランド「エリクシール」より、新ブランドミッションムービー「この肌を、生きるを、愛する。」篇が、本日9月14日より公開された。
【写真】手をつなぐ二人も りくりゅう出演新CMカット
本ムービーは台本を一切用意せず、二人の等身大の言葉で構成。葛藤を乗り越え、日々の積み重ねの先に「スケートそのものを愛してきた」と語る今までの歩みや、未来へ向けて前へ進む姿を映し出す。
また、プロへと転向した二人の「現役でもプロでも変わりたくない」「次の世代を自分たちで育てていきたい」と、ペアの素晴らしさ、スケートの楽しさを次の世代へ繋ぎたいという本音も語られている。
エリクシールが目指すエイジングケアへの思いと二人の姿が重なり、「この肌を、生きるを、愛する。」の世界観を美しく描き出している。
「エリクシール」新ブランドミッションムービー「この肌を、生きるを、愛する。」篇は本日公開。
【写真】手をつなぐ二人も りくりゅう出演新CMカット
本ムービーは台本を一切用意せず、二人の等身大の言葉で構成。葛藤を乗り越え、日々の積み重ねの先に「スケートそのものを愛してきた」と語る今までの歩みや、未来へ向けて前へ進む姿を映し出す。
エリクシールが目指すエイジングケアへの思いと二人の姿が重なり、「この肌を、生きるを、愛する。」の世界観を美しく描き出している。
「エリクシール」新ブランドミッションムービー「この肌を、生きるを、愛する。」篇は本日公開。