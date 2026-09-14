丸山隆平×沢尻エリカが贈るノンストップサスペンス『薔薇の鎖』予告編解禁 三池崇史の出演が明らかに！
丸山隆平（SUPER EIGHT）と沢尻エリカがダブル主演を務め、音楽・主題歌を斉藤和義が担当する佐藤佐吉監督最新作『薔薇の鎖』より、予告編、本ビジュアル、ムビチケ情報が解禁された。併せて、追加キャストが発表され、ラスボスとして三池崇史が出演することが明らかになった。
【動画】息もつかせぬノンストップ“疑心暗鬼”サスペンス 丸山隆平×沢尻エリカ『薔薇の鎖』予告編
目覚めると、手錠で繋がれていたスーツの男（丸山隆平）とTシャツの女（沢尻エリカ）。2人のそばには大破したパトカー、アタッシュケースに詰められた大金、大量の麻薬が転がっていた。そしてどちらも記憶がない。お互いの正体どころか、自身の素性も分からず困惑する2人。状況的に、どちらかが警察で、どちらかが犯罪者。果たしてノンストップ“疑心暗鬼”サスペンスの行方は-。
手錠で繋がれたひとり、スーツの男を演じるのは丸山隆平（SUPER EIGHT）。もうひとりの主人公、Tシャツの女を、沢尻エリカが演じる。
本ビジュアルは、ティザービジュアルと同じく“手錠で繋がれた記憶喪失の二人”丸山と沢尻が向き合う構図を踏襲しながらも、二人の間に新たな“クセ者”たちが姿を現す、強烈なインパクトを放つ仕上がりとなっている。
目の前の相手が警察なのか、犯罪者なのか-自分自身の素性すら分からない二人の世界に、次々と現れる謎めいた人物たち。彼らは逃亡を助ける存在なのか、それとも行く手を阻む敵なのか。本ビジュアルからは、二人だけでは決して終わらない、予測不能な逃亡劇の広がりが鮮烈に伝わってくる。
さらに、2人の間に配置されたキャラクターたちは、それぞれが物語の行方を大きく左右する存在であることを予感させる。表情、佇まい、視線の向け方-そのすべてが「何者なのか」「2人とどう関わるのか」「この逃亡劇にどう絡んでくるのか」といった想像をかき立てる。
ティザービジュアルで提示された“2人の謎”は、本ビジュアルによって一気に世界が拡張し、2人の逃亡の先に待ち受ける“さらなる謎”の存在を強く印象づけるものとなった。
さらに、行き先不明の物語をかき回す“クセ者”キャラクターたちとして、葵揚、青木瞭、楽駆、中川晴樹、田中真琴、倉本朋幸、新井友香、YOUNG DAIS、赤間麻里子、ソウジ・アライら、個性豊かな実力派キャストが集結。彼らが2人の逃亡劇にどのように絡み、どのタイミングで物語を揺さぶるのか-その存在自体が大きな見どころとなっている。
そして、その“ラスボス”として三池崇史が圧倒的な存在感で登場。ド迫力の君臨ぶりで物語を一気に加速させ、観客を凄まじいクライマックスへと連れていく。クセ者だらけのキャラクターたちが、2人の前にどのように立ちはだかるのか？
佐藤監督は、三池監督の『極道恐怖大劇場 牛頭 GOZU』『殺し屋1』の脚本を手がけている。「僕自身、思いもしなかったキャスティングです（笑）」と語る佐藤監督のオファーに、三池監督は内容も聞かずに即答したという。旧知の2人が今回は“監督とキャスト”という立場で再び映画製作に挑む、稀有な巡り合わせが実現した。
予告編は、横転したパトカーからはいずり出てきた一組の男女が、手錠で繋がれているという衝撃的な状況から幕を開ける。しかも、2人はどちらも記憶を失っていた。自分が誰なのか、目の前にいる相手が誰なのかすら分からない。さらに、2人のそばには大金と大量の麻薬。何が起きたのかも分からないまま、突然、何者かに襲撃され命を狙われる2人。こうして、手錠で繋がれた記憶喪失の2人は、否応なしに運命共同体となり、逃げるしかなくなる。
しかし、行く手に待ち受けるのは、次々と襲いかかる危機。怪しい男たちとの銃撃戦など、息つく暇もないアクションが繰り広げられ、2人の逃亡劇は一気に加速していく。“360度、全員 敵。”-果たして、2人の前に現れる人物たちは敵なのか、味方なのか？ まるで噛み合わない2人。それでも手錠で繋がれている以上、逃げるのも、戦うのも一心同体。そんな2人の前には、次々とクセの強いキャラクターたちが現れ、逃亡劇は予想もしない方向へと転がっていく。
そして、アイデンティティを失った者同士だからこそ生まれる、どこかズレた2人のコミュニケーションにも注目。緊迫した状況の中で繰り広げられる掛け合いには、思わず笑ってしまうような瞬間も。2人は何者なのか？ なぜ手錠で繋がれているのか？ そして、なぜ追われているのか？ スリリングなアクションと予測不能な展開、そしてどこまでも噛み合わない2人の行方から目が離せない。
そして、本作の音楽を手がけるのは斉藤和義が本作のために書き下ろした主題歌「黒猫のタンバリン」が、先の読めないふたりの逃避行を鮮やかに加速させる。
なお、9月18日よりムビチケが発売。ムビチケビジュアルも解禁された。
映画『薔薇の鎖』は、12月11日より全国公開。
監督、三池崇史のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■監督：佐藤佐吉
『殺し屋1』『牛頭』で脚本家として組ませていただいた三池崇史監督に今回出演をお願いするため、恐る恐る電話したところ「出るよ」と即答。過去にお願いしたちょこっと出演とは違い、今回はセリフありアクションあり、エンドロールでは俳優陣のトメになる役。そこまでお願いして大丈夫なのか、不安だったのでそのことまでは電話では言えなかった。しかし我々も恐らく皆さんも、役者・三池崇史の怪演におしっこちびることとなる。
■三池崇史
素晴らしいキャストの足を引っ張らないようにと、ビビりながらも精一杯楽しく暴れさせていただきました。佐藤監督がOKと言っているのだからOKなのだと信じて演じた次第です。果たして、完成した作品は紛れもない佐藤佐吉映画でした。少しでも多くのお客様に楽しんでいただければ幸いです。
【動画】息もつかせぬノンストップ“疑心暗鬼”サスペンス 丸山隆平×沢尻エリカ『薔薇の鎖』予告編
目覚めると、手錠で繋がれていたスーツの男（丸山隆平）とTシャツの女（沢尻エリカ）。2人のそばには大破したパトカー、アタッシュケースに詰められた大金、大量の麻薬が転がっていた。そしてどちらも記憶がない。お互いの正体どころか、自身の素性も分からず困惑する2人。状況的に、どちらかが警察で、どちらかが犯罪者。果たしてノンストップ“疑心暗鬼”サスペンスの行方は-。
本ビジュアルは、ティザービジュアルと同じく“手錠で繋がれた記憶喪失の二人”丸山と沢尻が向き合う構図を踏襲しながらも、二人の間に新たな“クセ者”たちが姿を現す、強烈なインパクトを放つ仕上がりとなっている。
目の前の相手が警察なのか、犯罪者なのか-自分自身の素性すら分からない二人の世界に、次々と現れる謎めいた人物たち。彼らは逃亡を助ける存在なのか、それとも行く手を阻む敵なのか。本ビジュアルからは、二人だけでは決して終わらない、予測不能な逃亡劇の広がりが鮮烈に伝わってくる。
さらに、2人の間に配置されたキャラクターたちは、それぞれが物語の行方を大きく左右する存在であることを予感させる。表情、佇まい、視線の向け方-そのすべてが「何者なのか」「2人とどう関わるのか」「この逃亡劇にどう絡んでくるのか」といった想像をかき立てる。
ティザービジュアルで提示された“2人の謎”は、本ビジュアルによって一気に世界が拡張し、2人の逃亡の先に待ち受ける“さらなる謎”の存在を強く印象づけるものとなった。
さらに、行き先不明の物語をかき回す“クセ者”キャラクターたちとして、葵揚、青木瞭、楽駆、中川晴樹、田中真琴、倉本朋幸、新井友香、YOUNG DAIS、赤間麻里子、ソウジ・アライら、個性豊かな実力派キャストが集結。彼らが2人の逃亡劇にどのように絡み、どのタイミングで物語を揺さぶるのか-その存在自体が大きな見どころとなっている。
そして、その“ラスボス”として三池崇史が圧倒的な存在感で登場。ド迫力の君臨ぶりで物語を一気に加速させ、観客を凄まじいクライマックスへと連れていく。クセ者だらけのキャラクターたちが、2人の前にどのように立ちはだかるのか？
佐藤監督は、三池監督の『極道恐怖大劇場 牛頭 GOZU』『殺し屋1』の脚本を手がけている。「僕自身、思いもしなかったキャスティングです（笑）」と語る佐藤監督のオファーに、三池監督は内容も聞かずに即答したという。旧知の2人が今回は“監督とキャスト”という立場で再び映画製作に挑む、稀有な巡り合わせが実現した。
予告編は、横転したパトカーからはいずり出てきた一組の男女が、手錠で繋がれているという衝撃的な状況から幕を開ける。しかも、2人はどちらも記憶を失っていた。自分が誰なのか、目の前にいる相手が誰なのかすら分からない。さらに、2人のそばには大金と大量の麻薬。何が起きたのかも分からないまま、突然、何者かに襲撃され命を狙われる2人。こうして、手錠で繋がれた記憶喪失の2人は、否応なしに運命共同体となり、逃げるしかなくなる。
しかし、行く手に待ち受けるのは、次々と襲いかかる危機。怪しい男たちとの銃撃戦など、息つく暇もないアクションが繰り広げられ、2人の逃亡劇は一気に加速していく。“360度、全員 敵。”-果たして、2人の前に現れる人物たちは敵なのか、味方なのか？ まるで噛み合わない2人。それでも手錠で繋がれている以上、逃げるのも、戦うのも一心同体。そんな2人の前には、次々とクセの強いキャラクターたちが現れ、逃亡劇は予想もしない方向へと転がっていく。
そして、アイデンティティを失った者同士だからこそ生まれる、どこかズレた2人のコミュニケーションにも注目。緊迫した状況の中で繰り広げられる掛け合いには、思わず笑ってしまうような瞬間も。2人は何者なのか？ なぜ手錠で繋がれているのか？ そして、なぜ追われているのか？ スリリングなアクションと予測不能な展開、そしてどこまでも噛み合わない2人の行方から目が離せない。
そして、本作の音楽を手がけるのは斉藤和義が本作のために書き下ろした主題歌「黒猫のタンバリン」が、先の読めないふたりの逃避行を鮮やかに加速させる。
なお、9月18日よりムビチケが発売。ムビチケビジュアルも解禁された。
映画『薔薇の鎖』は、12月11日より全国公開。
監督、三池崇史のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■監督：佐藤佐吉
『殺し屋1』『牛頭』で脚本家として組ませていただいた三池崇史監督に今回出演をお願いするため、恐る恐る電話したところ「出るよ」と即答。過去にお願いしたちょこっと出演とは違い、今回はセリフありアクションあり、エンドロールでは俳優陣のトメになる役。そこまでお願いして大丈夫なのか、不安だったのでそのことまでは電話では言えなかった。しかし我々も恐らく皆さんも、役者・三池崇史の怪演におしっこちびることとなる。
■三池崇史
素晴らしいキャストの足を引っ張らないようにと、ビビりながらも精一杯楽しく暴れさせていただきました。佐藤監督がOKと言っているのだからOKなのだと信じて演じた次第です。果たして、完成した作品は紛れもない佐藤佐吉映画でした。少しでも多くのお客様に楽しんでいただければ幸いです。