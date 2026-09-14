“Z世代の昭和好き”美人インフルエンサー25歳、美脚あらわの最新ショットに反響「完璧な美しさ」
インフルエンサーの阪田マリンが13日にInstagramを更新。美脚あらわにしたソロショットを披露すると、ファンから「完璧な美しさ」「超美脚」といった反響が寄せられた。
【写真】“Z世代の昭和好き”阪田マリン、“大胆ショット＆ぴっちりミニスカ”も披露（10枚）
2000年生まれで現在25歳の阪田は、昭和を体現、表現する「ネオ昭和アーティスト」として活動している。そんな彼女が投稿したのは自身のソロショット。写真には、ミニスカート姿でカメラに微笑みかける様子が収められている。投稿の中で阪田は19日（土）オンエアのラジオ番組『OLDIES GOODIES』（FM滋賀）にゲスト出演することも告知している。
彼女のソロショットにファンからは「今日も完璧な美しさ」「可愛過ぎる～」「最高でーす」「超美脚」などの声が集まっている。
引用：「阪田マリン」Instagram（@marin__neo80s）
【写真】“Z世代の昭和好き”阪田マリン、“大胆ショット＆ぴっちりミニスカ”も披露（10枚）
2000年生まれで現在25歳の阪田は、昭和を体現、表現する「ネオ昭和アーティスト」として活動している。そんな彼女が投稿したのは自身のソロショット。写真には、ミニスカート姿でカメラに微笑みかける様子が収められている。投稿の中で阪田は19日（土）オンエアのラジオ番組『OLDIES GOODIES』（FM滋賀）にゲスト出演することも告知している。
彼女のソロショットにファンからは「今日も完璧な美しさ」「可愛過ぎる～」「最高でーす」「超美脚」などの声が集まっている。
引用：「阪田マリン」Instagram（@marin__neo80s）