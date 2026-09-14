脚長っ！ 8.5頭身ソプラノ歌手170cm、ショーパン＆ハイヒールで街頭に佇む姿に反響「凄く綺麗」
ソプラノ歌手の小鳥遊（たかなし）ゆうが12日にInstagramを更新。ショートパンツ＆ハイヒールのソロショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】 8.5頭身ソプラノ歌手が「スタイル抜群」 170cm、股下80cmの全身ショットイッキ見！
ソプラノ歌手として活動し、自身のSNSでは8.5頭身を誇る抜群のスタイルを写真で発信している小鳥遊。2025年には「2026準ミス・インターナショナル東京代表」にも選出されている。Instagramでは、170cm、股下80cmというスタイル抜群の8.5頭身ボディを惜しげなく披露し、注目を集めている。
小鳥遊が投稿したのは自身のソロショット。写真には夜景をバックにショートパンツ＆ハイヒール姿で佇む姿が収められている。投稿の中で小鳥遊は「7月にこのアカウントを始めてからこんなにたくさんの方に見つけてもらえるなんて想像していませんでした！とても嬉しいです」とコメント。続けて「毎日の投稿にいいねやコメントをくださる方や「歌声が好き」「応援してるよ」と言ってくださる方が少しずつ増えているのが本当に嬉しいです」とつづっている。
彼女の投稿にファンからは「めっちゃ素敵」「凄く綺麗」「すごい美人で美脚」「脚長いなぁ～！」などの声が集まっている。
引用：「小鳥遊ゆう」Instagram（@yu.soprano）
【写真】 8.5頭身ソプラノ歌手が「スタイル抜群」 170cm、股下80cmの全身ショットイッキ見！
ソプラノ歌手として活動し、自身のSNSでは8.5頭身を誇る抜群のスタイルを写真で発信している小鳥遊。2025年には「2026準ミス・インターナショナル東京代表」にも選出されている。Instagramでは、170cm、股下80cmというスタイル抜群の8.5頭身ボディを惜しげなく披露し、注目を集めている。
彼女の投稿にファンからは「めっちゃ素敵」「凄く綺麗」「すごい美人で美脚」「脚長いなぁ～！」などの声が集まっている。
引用：「小鳥遊ゆう」Instagram（@yu.soprano）