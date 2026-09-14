あの＆小沢真珠が『ブラックトリック』最終話に出演決定 小沢は約32年ぶりの月9出演に
GACKT主演ドラマ『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の最終話（9月28日放送）に、あのと小沢真珠がゲスト出演することが発表された。あのは離婚相談にやってくる依頼人、小沢は美容サロンの経営者を演じる。
【写真】GACKTが異色の弁護士役で好演 『ブラックトリック』初回フォトギャラリー
本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“うそ”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーのリーガルエンターテインメント。
自分の目で確かめるまではどんな世間の評価も信じない主人公・浦真鷲直人（GACKT）は、敏腕弁護士として活躍する一方、優秀な一級建築士の顔も併せ持つ。依頼人である弱者を救うためなら自らの建築事務所チームのメンバーを巧みに動かし、緻密なわなで敵を追い詰める。巨大権力に対し、巧みなでっち上げで対抗。うそでゆがめられた真実を、うそで取り戻す-。
あのが演じるのは、まどり法律事務所に相談にやってきた依頼人・高島春奈。人気インフルエンサーとしても活躍する春奈は「今すぐ夫と離婚したい」と麻生縁（志田未来）に相談する。だが、離婚の原因が美容サロンで詐欺に遭ったことだと判明し…。
あのは「今回が初めての月9出演になります。うれしいです。撮影現場は、キャスト・スタッフの皆さんの和気あいあいとした雰囲気に支えられながら、参加させていただいたのは短い時間でしたが、とても刺激的で楽しい時間でした」とコメント。
小沢真珠が演じるのは、美容サロンの経営者・勝田亜矢子。亜矢子が経営する美容サロンで施術の契約をしたにもかかわらず、混雑を理由に予約を取らせてもらえないと春奈が縁に相談したことで、縁が亜矢子のもとを訪れ…。
小沢はGACKTとは『翔んで埼玉』シリーズ（2019～23年／東映）以来の共演。月9ドラマ出演は『君といた夏』（1994年）以来、約32年ぶり。「癖がなくても、“美容クリニックのオーナー”と聞いただけで自分なりにイメージがわいたのですが、一癖ある役で更に自分ぽさが出せたらいいな、と思い楽しみになりました。現場は皆さん仲良しで和やかな空気の中演じさせていただきました。私自身も和やかな口調になってしまい、そこは監督に“もっとキツくお願いします”と修正していただいたりしてました」と撮影を振り返った。
ドラマ『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』は、フジテレビ系にて毎週月曜21時放送。
＜コメント全文＞
・あの
「第11話で高島春奈を演じさせていただきました。今回が初めての月９出演になります。うれしいです。撮影現場は、キャスト・スタッフの皆さんの和気あいあいとした雰囲気に支えられながら、参加させていただいたのは短い時間でしたが、とても刺激的で楽しい時間でした。放送を楽しみにしていただけたらうれしいです。ぜひご覧ください！」
・小沢真珠
「“美容クリニックのオーナー”の役でお話を頂いて、すぐにやらせていただきたいと思いました。癖がなくても、“美容クリニックのオーナー”と聞いただけで自分なりにイメージがわいたのですが、一癖ある役で更に自分ぽさが出せたらいいな、と思い楽しみになりました。現場は皆さん仲良しで和やかな空気の中演じさせていただきました。私自身も和やかな口調になってしまい、そこは監督に“もっとキツくお願いします”と修正していただいたりしてました。物語はコメディーもありつつ最後スカっとするお話なのでたくさんの方に見ていただきスカっとしていただきたいです」
【写真】GACKTが異色の弁護士役で好演 『ブラックトリック』初回フォトギャラリー
本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“うそ”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーのリーガルエンターテインメント。
あのが演じるのは、まどり法律事務所に相談にやってきた依頼人・高島春奈。人気インフルエンサーとしても活躍する春奈は「今すぐ夫と離婚したい」と麻生縁（志田未来）に相談する。だが、離婚の原因が美容サロンで詐欺に遭ったことだと判明し…。
あのは「今回が初めての月9出演になります。うれしいです。撮影現場は、キャスト・スタッフの皆さんの和気あいあいとした雰囲気に支えられながら、参加させていただいたのは短い時間でしたが、とても刺激的で楽しい時間でした」とコメント。
小沢真珠が演じるのは、美容サロンの経営者・勝田亜矢子。亜矢子が経営する美容サロンで施術の契約をしたにもかかわらず、混雑を理由に予約を取らせてもらえないと春奈が縁に相談したことで、縁が亜矢子のもとを訪れ…。
小沢はGACKTとは『翔んで埼玉』シリーズ（2019～23年／東映）以来の共演。月9ドラマ出演は『君といた夏』（1994年）以来、約32年ぶり。「癖がなくても、“美容クリニックのオーナー”と聞いただけで自分なりにイメージがわいたのですが、一癖ある役で更に自分ぽさが出せたらいいな、と思い楽しみになりました。現場は皆さん仲良しで和やかな空気の中演じさせていただきました。私自身も和やかな口調になってしまい、そこは監督に“もっとキツくお願いします”と修正していただいたりしてました」と撮影を振り返った。
ドラマ『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』は、フジテレビ系にて毎週月曜21時放送。
＜コメント全文＞
・あの
「第11話で高島春奈を演じさせていただきました。今回が初めての月９出演になります。うれしいです。撮影現場は、キャスト・スタッフの皆さんの和気あいあいとした雰囲気に支えられながら、参加させていただいたのは短い時間でしたが、とても刺激的で楽しい時間でした。放送を楽しみにしていただけたらうれしいです。ぜひご覧ください！」
・小沢真珠
「“美容クリニックのオーナー”の役でお話を頂いて、すぐにやらせていただきたいと思いました。癖がなくても、“美容クリニックのオーナー”と聞いただけで自分なりにイメージがわいたのですが、一癖ある役で更に自分ぽさが出せたらいいな、と思い楽しみになりました。現場は皆さん仲良しで和やかな空気の中演じさせていただきました。私自身も和やかな口調になってしまい、そこは監督に“もっとキツくお願いします”と修正していただいたりしてました。物語はコメディーもありつつ最後スカっとするお話なのでたくさんの方に見ていただきスカっとしていただきたいです」