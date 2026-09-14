『豊臣兄弟！』“小一郎”仲野太賀、ついに“秀長”へ改名！ 込められた思いにネット興奮「鳥肌!!」「面白いっ!!」
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第35回「秀長誕生」が13日に放送され、小一郎（仲野）が秀長へ改名。名前に込められた思いが明らかになると、ネット上には「そう来ましたか」「うおー！鳥肌!!」「面白いっ!!」といった声が集まった。
【写真】山田涼介演じる三好信吉が登場！
家康（松下洸平）の後ろ盾を得て信雄（山脇辰哉）が挙兵。小牧山城に籠城する徳川軍に対し、恒興（堀井新太）は敢えて岡崎を攻め、城からおびき出す策を提案する。そして、かつて宮部家の養子となった、とも（宮澤エマ）の子・三好信吉（山田涼介）が作戦の大将となるが、徳川軍の奇襲で羽柴軍は大敗。
さらに戦が各地に広がり膠着状態に陥る中、小一郎は丹羽長秀（池田鉄洋）のある言葉をきっかけに、現状打破の糸口を見つける…。
民も疲弊するほど長引く戦に終止符を打つため、小一郎は秀吉に信雄との和睦を提案。秀吉は反発するものの、長秀も説得に加わったことで、信雄との和睦を受け入れる。
その後、秀吉は信雄と正式に和睦。戦の集結を喜んでいると、長秀は小一郎の前で、秀吉について「あやつは信長公を超える武将となるやもしれぬ」と評価。そして長秀は、真剣な表情で小一郎に「お主の力で、秀吉に信長公を超えさせろ」と語りかけて、改名するよう促すのだった。
そんな第35回のラストシーンでは、これまで“羽柴美濃守長秀”と名乗っていた小一郎が、秀吉をはじめとした家族の前で改名を宣言。信長の「長」と秀吉の「秀」をとった“長秀”という名から、秀吉に信長を超えさせるという思いを込めて“秀長”へと改める。
この名前を秀吉が「見事じゃ！」と気に入り「今日からお前は羽柴美濃守秀長じゃ！」と声を上げると、ネット上には「秀長の意味そう来ましたか」「ちょっと！胸熱！」「うおー！鳥肌!!」「「秀長」誕生!! 面白いっ!!」「改名の流れ、マジで良かったな…名シーンだよ」などの反響が寄せられた。
【写真】山田涼介演じる三好信吉が登場！
家康（松下洸平）の後ろ盾を得て信雄（山脇辰哉）が挙兵。小牧山城に籠城する徳川軍に対し、恒興（堀井新太）は敢えて岡崎を攻め、城からおびき出す策を提案する。そして、かつて宮部家の養子となった、とも（宮澤エマ）の子・三好信吉（山田涼介）が作戦の大将となるが、徳川軍の奇襲で羽柴軍は大敗。
民も疲弊するほど長引く戦に終止符を打つため、小一郎は秀吉に信雄との和睦を提案。秀吉は反発するものの、長秀も説得に加わったことで、信雄との和睦を受け入れる。
その後、秀吉は信雄と正式に和睦。戦の集結を喜んでいると、長秀は小一郎の前で、秀吉について「あやつは信長公を超える武将となるやもしれぬ」と評価。そして長秀は、真剣な表情で小一郎に「お主の力で、秀吉に信長公を超えさせろ」と語りかけて、改名するよう促すのだった。
そんな第35回のラストシーンでは、これまで“羽柴美濃守長秀”と名乗っていた小一郎が、秀吉をはじめとした家族の前で改名を宣言。信長の「長」と秀吉の「秀」をとった“長秀”という名から、秀吉に信長を超えさせるという思いを込めて“秀長”へと改める。
この名前を秀吉が「見事じゃ！」と気に入り「今日からお前は羽柴美濃守秀長じゃ！」と声を上げると、ネット上には「秀長の意味そう来ましたか」「ちょっと！胸熱！」「うおー！鳥肌!!」「「秀長」誕生!! 面白いっ!!」「改名の流れ、マジで良かったな…名シーンだよ」などの反響が寄せられた。