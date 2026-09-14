『VIVANT』チョッキー、まさかの人物と感動の再会 ネット歓喜「おかえり」「アツすぎる」（ネタバレあり）
堺雅人が主演する日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の第18話が13日に放送され、チョッキー（Ohm‐Tanapak／オーム・タナパック）が驚きの人物と再会すると、ネット上には歓喜の声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】チョッキー歓喜の再会！ 実は生きていたキーパーソン
櫻井司令（キムラ緑子）により、乃木（堺）に下された別班員奪還断念の非情な決断。しかし、長野専務（小日向文世）の叱咤により前を向く乃木は“弟”ノコル（二宮和也）に連絡する。
命を落とすかもしれない作戦、テント壊滅に追い込んだ張本人は自分であることに言い淀む乃木だったが、ノコルは「なんでもっと単刀直入に言わないんだ？テントは全勢力をかけて、兄さんに協力する」と言い放つ。
血のつながり以上の愛をもって結束する二人。ここに、乃木とノコル率いるテントの最強チームが完成する。
アゼルバイジャンを経由して、バルカへ渡った乃木はノコルやアリ（山中崇）、そして精鋭部隊のメンバーが待つテントの本拠地へ。するとそこには、テントのモニターだったチョッキーの姿もあった。チョッキーは乃木を見るなり激怒。乃木によって自身の別荘が爆破へと追い込まれ、拷問され、さらに新庄（竜星涼）の命まで失うことになってしまった恨みから、チョッキーは作戦への合流を拒否するのだった。
チョッキーがその場を後にしようとすると扉が開く。するとそこには亡くなったはずの新庄の姿があった。乃木たちの工作によって実は生きていた新庄。彼との思いがけない再会にチョッキーが歓喜すると、ネット上にも「まさか新庄が生きてるとは!?」「新庄～～おかえり」「神展開キターー泣」「信じてたぞ!!」「新庄生きてて、チョッキーとテントの精鋭と共闘するなんて激アツ」「新チョキの再会アツすぎるありがとう」などの反響が集まっていた。
【写真】チョッキー歓喜の再会！ 実は生きていたキーパーソン
櫻井司令（キムラ緑子）により、乃木（堺）に下された別班員奪還断念の非情な決断。しかし、長野専務（小日向文世）の叱咤により前を向く乃木は“弟”ノコル（二宮和也）に連絡する。
血のつながり以上の愛をもって結束する二人。ここに、乃木とノコル率いるテントの最強チームが完成する。
アゼルバイジャンを経由して、バルカへ渡った乃木はノコルやアリ（山中崇）、そして精鋭部隊のメンバーが待つテントの本拠地へ。するとそこには、テントのモニターだったチョッキーの姿もあった。チョッキーは乃木を見るなり激怒。乃木によって自身の別荘が爆破へと追い込まれ、拷問され、さらに新庄（竜星涼）の命まで失うことになってしまった恨みから、チョッキーは作戦への合流を拒否するのだった。
チョッキーがその場を後にしようとすると扉が開く。するとそこには亡くなったはずの新庄の姿があった。乃木たちの工作によって実は生きていた新庄。彼との思いがけない再会にチョッキーが歓喜すると、ネット上にも「まさか新庄が生きてるとは!?」「新庄～～おかえり」「神展開キターー泣」「信じてたぞ!!」「新庄生きてて、チョッキーとテントの精鋭と共闘するなんて激アツ」「新チョキの再会アツすぎるありがとう」などの反響が集まっていた。