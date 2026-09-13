“14歳少女殺害”容疑の米歌手、裁判前に弁護団全員が辞任…過去に人気K-POPアイドルとコラボも

歌手d4vd（デイビッド）が、未成年性犯罪および殺人容疑の裁判を控え、弁護団全員が辞任した。

去る9月2日（以下、現地時間）、米メディア『AP通信』はd4vdの私選弁護団が、8月31日に開かれた裁判所の審問で事件の弁護を中断したと報じた。

【写真】殺人容疑d4vdとコラボした韓国アイドル

裁判所が、d4vdが国選弁護人選任の要件を満たすと判断したことに伴い、ロサンゼルス郡国選弁護人事務所所属の弁護士が新たに事件を引き受けることになった。

d4vdは法廷で殺人、未成年の性的虐待、死体損壊など、自身の容疑について改めて無罪を主張した。ただ、以前の弁護団が事件から手を引いた具体的な理由は明かされなかった。

2025年、事件はアメリカ全土を衝撃に陥れた。検察は、d4vdが14歳の少女セレステさんを殺害後、死体を損壊した容疑を受けていると明かした。

（写真＝d4vd Instagram）

また、被害者が13歳だった頃から不適切な関係を続けており、この事実が明るみになることを恐れて犯行に及んだと見ている。

捜査の過程で発見された証拠に関連する証言も続いている。最近の予備審理では、d4vdの携帯電話から被害者に関連する資料が発見されたと捜査機関が主張した。

裁判所は7月、検察が提出した証拠を検討した後、正式な裁判を進めるに値する十分な根拠があると判断した。

現在、d4vdは保釈されることなく、拘禁された状態で裁判を待っており、次の審問は来る10月19日に開かれる予定だ。

なお、d4vdは2022年からTikTokと音楽配信サービスを通じて人気を博した後、グローバルな音楽市場で注目された。

過去には、人気音楽番組『M COUNTDOWN』への出演、ボーイズグループStray Kidsのヒョンジンとのコラボなどを通じて、韓国での知名度も高かった。