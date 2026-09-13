空気階段・水川かたまり、愛犬に『進研ゼミ』から勧誘「ちょうど7歳なので小学1年生の年齢」
お笑いコンビ・空気階段の水川かたまりが13日、都内で行われた映画『ファーストボイス』（10月2日公開）完成披露試写会に登壇した。イベントでは主演の綾瀬はるからキャストともに物語にちなみ“決意のファーストボイス宣言”として、未来のために打ち破りたい壁を発表。「進研ゼミの壁」と意味深なフリップを披露した水川が注目を浴びた。
【イベント写真】綾瀬はるから豪華キャストが集結
「私、『そらまめ』という名前の犬を飼っているんですが半年前からなぜか進研ゼミの小学校講座から『水川そらまめ様』宛に勧誘の冊子が毎月届くんです。なぜなのかわからない」と明かし、会場を和ませた。
水川は「それがすごくかわいくて、犬史上初、進研ゼミを契約しようかな。その壁を乗り越えてみようかな」と意外にも意欲。「ちょうど7歳なので小学1年生の年齢。なぜかベネッセさんから毎月届く」と納得した。共演のファーストサマーウイカから「（ダイレクトメールについてくる）漫画とか読んでるんですか？」と聞かれ、水川は「僕が読んでます。全部成功するやつね」と回答した。
これには、綾瀬も興味津々で「そらまめくんを息子さんだと思われてるということですよね？どこかで知られたってこと？不思議ですね」と首を傾げる。水川が「犬関係のインタビューで『6歳、7歳です』とか言ってるんですけど」とすると綾瀬は「それをどなたかが勘違いされたんですかね」と不思議そう。水川は「でも非常にかわいいのでこれからも毎月送ってほしいです」とリクエストしていた。
今作は、日本が好景気に沸いたバブル経済絶頂期の1989年を舞台に、日本で初めて「ハラスメント」が事件となった裁判に挑む女性たちを描くリーガルエンターテインメント。100％負けると言われた裁判を通じ、時代の「常識」に異議を唱えた型破りな弁護士たちの実話に着想を得たフィクションとなる。
綾瀬が演じるのは、お人好しの弁護士・朝日道子。水川は恵を追い詰める雑誌編集長・澤口裕人役で被告人として、道子ら女性弁護団と対峙する。
【イベント写真】綾瀬はるから豪華キャストが集結
「私、『そらまめ』という名前の犬を飼っているんですが半年前からなぜか進研ゼミの小学校講座から『水川そらまめ様』宛に勧誘の冊子が毎月届くんです。なぜなのかわからない」と明かし、会場を和ませた。
これには、綾瀬も興味津々で「そらまめくんを息子さんだと思われてるということですよね？どこかで知られたってこと？不思議ですね」と首を傾げる。水川が「犬関係のインタビューで『6歳、7歳です』とか言ってるんですけど」とすると綾瀬は「それをどなたかが勘違いされたんですかね」と不思議そう。水川は「でも非常にかわいいのでこれからも毎月送ってほしいです」とリクエストしていた。
今作は、日本が好景気に沸いたバブル経済絶頂期の1989年を舞台に、日本で初めて「ハラスメント」が事件となった裁判に挑む女性たちを描くリーガルエンターテインメント。100％負けると言われた裁判を通じ、時代の「常識」に異議を唱えた型破りな弁護士たちの実話に着想を得たフィクションとなる。
綾瀬が演じるのは、お人好しの弁護士・朝日道子。水川は恵を追い詰める雑誌編集長・澤口裕人役で被告人として、道子ら女性弁護団と対峙する。