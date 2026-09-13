テレビを見ているパパさんのそばで、のんびり座ってくつろいでいたはなちゃん。「構ってほしいのかな？」とパパさんが撫でてみたところ、まさかの反応が！そのあまりにも辛辣な態度がたまらなく可愛いと、大きな反響を呼びました。

「困り顔でため息ついてる」「顔と露骨な態度がたまらん」などと評判で、36万回以上再生されています。

【動画：パパが『くつろぐ犬を撫でた』結果→『喜ぶかな』と思ったら…辛辣すぎる『まさかの態度』】

パパさんのそばでくつろいでいたはなちゃん

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『はなちゃん』へ投稿された、フレンチブルドッグの「はなちゃん」の様子です。この日はなちゃんは、テレビを見ているパパさんのそばに座って、くつろいでいたのだそう。

しばらくすると、はなちゃんはパパさんのことをじっと見つめ始めました。テレビに夢中で、はなちゃんの視線に気づかなかったパパさんでしたが、やがてその視線に気づくと、撫でてあげようと手を伸ばします。

まるで思春期の娘と父親のよう？

ところが、はなちゃんは撫でてもらって喜ぶどころか、パパさんから顔を背けてしまいました。更にパパさんがあごをちょんとつつくと、「やめてよ」と言わんばかりの迷惑そうな顔で、パパさんをじろり。

それでもパパさんがちょっかいを出していると、はなちゃんは「ふー」と大きなため息をひとつ。その時に見せた「まったく～」とでも言いたげな表情は、まるで父親を見つめる思春期の娘のようだったのだそうです。

結局のところ仲良し親子な2人

あまりにも露骨に迷惑そうな顔をするはなちゃんに、「すまん」と謝るパパさん。それでも、そんな表情さえパパさんにとっては可愛くて仕方ないようで、はなちゃんを撫でる手は止まりません。

そんなパパさんの気持ちが伝わったのか、はなちゃんも満更でもなかったようで、「しょうがないな」とでも言うように、されるがまま撫でられていたのだとか。これからも仲良しな親子の微笑ましい姿をいつまでも見せてほしいです。

この投稿へは「迷惑そうな顔がたまらなく可愛い」「あまりにもおっさん座りすぎて可愛いですね」「嫌そうに見えるけどその場から動かないところに愛を感じる」「ため息あからさますぎて笑った」など、『思春期の娘と父』という表現がぴったりなはなちゃんとパパさんの様子に魅了された視聴者から、たくさんのコメントと1万件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『はなちゃん』では、無邪気な仕草やころっとしたシルエットが、まるで子豚のように愛らしいフレンチブルドッグの「はなちゃん」と、飼い主さんご家族との、見るだけで心が和むような日常の様子が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「はなちゃん」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。