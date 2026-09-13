『VIVANT』テントマークを背負う“乃木”堺雅人とノコル“二宮和也” 第18話場面カット公開
今夜9月13日21時から放送される堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第18話より、場面写真1カットが先行解禁された。
【写真】『VIVANT』第18話 ノコルの眉間にしわ チョッキーとの場面写真公開
別班とテント、かつて敵対していた組織同士が手を結ぶ--。
今回公開された写真には、テントマークを背負い、胸を張る乃木（堺雅人）とノコル（二宮和也）の姿が収められている。
偉大なるノゴーン・ベキ（役所広司）の息子たちが、宿敵・シンシーに捕らえられた黒須（松坂桃李）ら仲間の奪還に挑む。難攻不落といわれる“シャキ城攻略”、そしてその先に待ち受けるシンシーの責任者・樊林杏(ハン リンシン／宮下今日子)。さらに野崎（阿部寛）の手の内を知る劉銘軒（リュウ ミンシュエン／堺 の三役）も…。
目的は「全員生還！！」。いよいよ、別班奪還作戦が開始される！
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】『VIVANT』第18話 ノコルの眉間にしわ チョッキーとの場面写真公開
別班とテント、かつて敵対していた組織同士が手を結ぶ--。
今回公開された写真には、テントマークを背負い、胸を張る乃木（堺雅人）とノコル（二宮和也）の姿が収められている。
偉大なるノゴーン・ベキ（役所広司）の息子たちが、宿敵・シンシーに捕らえられた黒須（松坂桃李）ら仲間の奪還に挑む。難攻不落といわれる“シャキ城攻略”、そしてその先に待ち受けるシンシーの責任者・樊林杏(ハン リンシン／宮下今日子)。さらに野崎（阿部寛）の手の内を知る劉銘軒（リュウ ミンシュエン／堺 の三役）も…。
目的は「全員生還！！」。いよいよ、別班奪還作戦が開始される！
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。