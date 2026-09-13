内田理央が“3日間の夏休み”グアム満喫中の魅力全開ショットにに反響
女優の内田理央が13日にInstagramを更新。グアムを満喫するオフショットを公開すると、ファンから「癒されます！」「最高」といった反響が集まった。
【写真】内田理央が「スタイル抜群！」 バカンス中の水着姿も
内田が「ちょっと遅くなりましたが3日間の夏休みをもらってグアムに行ってきました」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、ビキニを着て海を満喫する様子や海をバックにワンショルダーのトップスとデニムパンツで佇む姿が収められている。投稿の中で内田は「久々のプライベートの旅行 最高に楽しかったー！」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは「めちゃめちゃ可愛い」「癒されます！」「水着姿も見れるなんて贅沢～！」「夏のだーりお最高」などの声が相次いでいる。
■内田理央（うちだ りお）
1991年9月27日生まれ。東京都出身。2010年6月「日テレジェニック2010」に選出される。以降、ファッション誌のモデルや女優として活躍。『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）、『海月姫』（フジテレビ系）、『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）などの話題作に出演。7月から主演ドラマ『夫を殺したはずなのに』（テレビ東京系）がスタートした。
引用：「内田理央」Instagram（@rio_uchida）
【写真】内田理央が「スタイル抜群！」 バカンス中の水着姿も
内田が「ちょっと遅くなりましたが3日間の夏休みをもらってグアムに行ってきました」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、ビキニを着て海を満喫する様子や海をバックにワンショルダーのトップスとデニムパンツで佇む姿が収められている。投稿の中で内田は「久々のプライベートの旅行 最高に楽しかったー！」とコメントしている。
■内田理央（うちだ りお）
1991年9月27日生まれ。東京都出身。2010年6月「日テレジェニック2010」に選出される。以降、ファッション誌のモデルや女優として活躍。『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）、『海月姫』（フジテレビ系）、『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）などの話題作に出演。7月から主演ドラマ『夫を殺したはずなのに』（テレビ東京系）がスタートした。
引用：「内田理央」Instagram（@rio_uchida）