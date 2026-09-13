滝沢沙織45歳、実は結婚してた！ ABEMAで初告白 仕事辞めて移住についてきた夫に称賛
MEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーがMCを務める『ダマってられない女たち season3』#10が11日夜、放送された。#10では、スタジオゲストとして俳優でタレントの井上和香と滝沢沙織が登場した。
【写真】片瀬那奈、“似ていると話題”の友人・滝沢沙織と“韓国旅行”満喫 美麗2ショットに反響
スタジオトークでは、滝沢沙織が自身の結婚について初告白。MEGUMIから「結婚はどうしてるんですか？」と聞かれると、滝沢は「したのよ」とさらっと明かし、「SNSでも言ってないし」とコメント。突然の告白に剛力も「え！？」と驚かせる。
また、これまで結婚について自ら発信してこなかったことには、「隠してるわけじゃないのよ。ただ言ってないだけで。あえて言う必要もないかって」と語った滝沢。そんな滝沢は、以前は自身に結婚願望がなかったそう。しかし現在の夫と出会い、「あ、この人と結婚したいなってなんか思って。なる人ってなるんだなって」と心境が一変。「自分でもびっくりした」と、結婚を決めた当時を振り返った。
さらに現在は兵庫県で暮らしているといい、東京で働いていた夫に仕事を辞めて一緒に移住することを提案したことも告白。夫から「沙織が好きだから大丈夫。行けるよ」と返されたことを明かすと、スタジオからは「えぇぇ！」「いい人～」と歓声が。最後は滝沢が「愛が勝つ」と笑顔を見せ、ヒコロヒーも「愛が勝った」と応じるなど、スタジオは大きな盛り上がりを見せました。
『ダマってられない女たち season3』最新回はABEMAにて配信中。
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スタジオトークでは、滝沢沙織が自身の結婚について初告白。MEGUMIから「結婚はどうしてるんですか？」と聞かれると、滝沢は「したのよ」とさらっと明かし、「SNSでも言ってないし」とコメント。突然の告白に剛力も「え！？」と驚かせる。
また、これまで結婚について自ら発信してこなかったことには、「隠してるわけじゃないのよ。ただ言ってないだけで。あえて言う必要もないかって」と語った滝沢。そんな滝沢は、以前は自身に結婚願望がなかったそう。しかし現在の夫と出会い、「あ、この人と結婚したいなってなんか思って。なる人ってなるんだなって」と心境が一変。「自分でもびっくりした」と、結婚を決めた当時を振り返った。
さらに現在は兵庫県で暮らしているといい、東京で働いていた夫に仕事を辞めて一緒に移住することを提案したことも告白。夫から「沙織が好きだから大丈夫。行けるよ」と返されたことを明かすと、スタジオからは「えぇぇ！」「いい人～」と歓声が。最後は滝沢が「愛が勝つ」と笑顔を見せ、ヒコロヒーも「愛が勝った」と応じるなど、スタジオは大きな盛り上がりを見せました。
『ダマってられない女たち season3』最新回はABEMAにて配信中。