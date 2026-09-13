綾瀬はるか主演『ファーストボイス』主題歌はちゃんみな歌う「History」！スペシャルムービー公開
綾瀬はるか主演の映画『ファーストボイス』の主題歌が、ちゃんみなの新曲「History」に決まった。さらに主題歌スペシャルムービーも解禁された。
【動画】映画『ファーストボイス』主題歌ちゃんみな新曲「History」スペシャルムービー
ディスコでミラーボールがきらめき、日本が好景気に沸いたバブル経済絶頂期の1989年。女性は結婚までの“腰掛け”として働く存在だと、多くの人が思い込んでいた時代。日本で初めて「ハラスメント」が“事件”となった。この裁判を一つのきっかけに、国は法を改正。社会の“常識”とルールは大きく転換していった。本作は、その背景で、新たな未来を切り開こうと挑み、声を上げることを諦めなかった型破りな弁護士たちの実話に着想を得た物語（フィクション）を映画化。
『九十歳。何がめでたい』の前田哲監督が、脚本家・橋本裕志と『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』『そして、バトンは渡された』に続き再びタッグを組んだ。
主題歌は、タイトルの「History」で表現される、ちゃんみなの覚悟に満ちた力強さや、痛みや悲哀を帯びた感傷が同居するボーカルと、本作の中で描かれるキャラクターたちの繊細な感情や、物語のドラマチックな展開とが見事にリンクしている。100%負けると言われた裁判に挑み、新たな未来を切り開こうと立ち上がる女性たちの姿を、既存の枠にとらわれない、ちゃんみなのサウンドがさらに力強く押し上げる。
本編映像をふんだんに使用した「主題歌スペシャルムービー」では、綾瀬はるか演じるお人よしの弁護士・朝日道子をはじめ、ファーストサマーウイカ演じる上原恵、松本穂香演じる藤野栞らが、“時代の常識”に立ち向かう力強い姿が、ちゃんみなのエモーショナルな歌声に乗せて展開される。
主題歌起用について、ちゃんみなは「私たちがいま享受している当たり前や前提の先には、先人たちが違和感や枠組みにあらがってきた闘いの歴史があります。主人公たちの闘いと、その熱狂の余韻が漂うエンディングに『History』が流れた瞬間、私の中の何かが報われた気がしました」と思いを語った。
映画『ファーストボイス』は、10月2日より全国公開。
＜ちゃんみなコメント全文＞
私たちがいま享受している当たり前や前提の先には、先人たちが違和感や枠組みにあらがってきた闘いの歴史があります。
主人公たちの闘いと、その熱狂の余韻が漂うエンディングに「History」が流れた瞬間、私の中の何かが報われた気がしました。
【動画】映画『ファーストボイス』主題歌ちゃんみな新曲「History」スペシャルムービー
ディスコでミラーボールがきらめき、日本が好景気に沸いたバブル経済絶頂期の1989年。女性は結婚までの“腰掛け”として働く存在だと、多くの人が思い込んでいた時代。日本で初めて「ハラスメント」が“事件”となった。この裁判を一つのきっかけに、国は法を改正。社会の“常識”とルールは大きく転換していった。本作は、その背景で、新たな未来を切り開こうと挑み、声を上げることを諦めなかった型破りな弁護士たちの実話に着想を得た物語（フィクション）を映画化。
主題歌は、タイトルの「History」で表現される、ちゃんみなの覚悟に満ちた力強さや、痛みや悲哀を帯びた感傷が同居するボーカルと、本作の中で描かれるキャラクターたちの繊細な感情や、物語のドラマチックな展開とが見事にリンクしている。100%負けると言われた裁判に挑み、新たな未来を切り開こうと立ち上がる女性たちの姿を、既存の枠にとらわれない、ちゃんみなのサウンドがさらに力強く押し上げる。
本編映像をふんだんに使用した「主題歌スペシャルムービー」では、綾瀬はるか演じるお人よしの弁護士・朝日道子をはじめ、ファーストサマーウイカ演じる上原恵、松本穂香演じる藤野栞らが、“時代の常識”に立ち向かう力強い姿が、ちゃんみなのエモーショナルな歌声に乗せて展開される。
主題歌起用について、ちゃんみなは「私たちがいま享受している当たり前や前提の先には、先人たちが違和感や枠組みにあらがってきた闘いの歴史があります。主人公たちの闘いと、その熱狂の余韻が漂うエンディングに『History』が流れた瞬間、私の中の何かが報われた気がしました」と思いを語った。
映画『ファーストボイス』は、10月2日より全国公開。
＜ちゃんみなコメント全文＞
私たちがいま享受している当たり前や前提の先には、先人たちが違和感や枠組みにあらがってきた闘いの歴史があります。
主人公たちの闘いと、その熱狂の余韻が漂うエンディングに「History」が流れた瞬間、私の中の何かが報われた気がしました。