松田翔太41歳に「なれました」父・優作さん越え 妻との仲睦まじい2ショット公開
俳優の松田翔太が13日にInstagramを更新。41歳の誕生日を迎えたことを報告し、モデルで妻の秋元梢との2ショットを披露した。
【写真】41歳になった松田翔太、妻・秋元梢と仲睦まじい2ショット
10日に41歳の誕生日を迎えた松田が投稿したのは秋元との2ショット。写真には、サングラス姿の松田と秋元が仲良く寄り添う姿が収められている。
投稿の中で松田は「先日41歳になれました」と明かしつつ「近頃は朝活にハマっている男に仕上がっておりまして、裕福とは健康でいることだと、41年かかってやっと気づかせて頂いております」とコメント。さらに「皆さんの愛があって生きています。本当にありがとうございます。これからもどうぞ宜しくお願いします」とつづっている。
松田と言えば、父親は昭和の大俳優・松田優作さん。40歳で早逝した父親を1歳超えたことを報告する投稿に、ファンからたくさんの祝福の声が集まっている。
■松田翔太（まつだ しょうた）
1985年9月10日生まれ。東京都出身。2005年放送のドラマ『ヤンキー母校に帰る～旅立ちの時 不良少年の夢』（TBS系）で俳優デビュー。同年10月期放送の『花より男子』（TBS系）では西門総二郎を演じ、続編や劇場版にも出演。2007年にはシリーズ化もされた『LIAR GAME』（フジテレビ系）で戸田恵梨香とともに主演を務めた。2018年4月にはモデルの秋元梢との結婚を発表した。
引用：「松田翔太」Instagram（＠shota_matsuda）
【写真】41歳になった松田翔太、妻・秋元梢と仲睦まじい2ショット
10日に41歳の誕生日を迎えた松田が投稿したのは秋元との2ショット。写真には、サングラス姿の松田と秋元が仲良く寄り添う姿が収められている。
投稿の中で松田は「先日41歳になれました」と明かしつつ「近頃は朝活にハマっている男に仕上がっておりまして、裕福とは健康でいることだと、41年かかってやっと気づかせて頂いております」とコメント。さらに「皆さんの愛があって生きています。本当にありがとうございます。これからもどうぞ宜しくお願いします」とつづっている。
■松田翔太（まつだ しょうた）
1985年9月10日生まれ。東京都出身。2005年放送のドラマ『ヤンキー母校に帰る～旅立ちの時 不良少年の夢』（TBS系）で俳優デビュー。同年10月期放送の『花より男子』（TBS系）では西門総二郎を演じ、続編や劇場版にも出演。2007年にはシリーズ化もされた『LIAR GAME』（フジテレビ系）で戸田恵梨香とともに主演を務めた。2018年4月にはモデルの秋元梢との結婚を発表した。
引用：「松田翔太」Instagram（＠shota_matsuda）