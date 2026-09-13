「お顔がみれてホッと」休養中のサンド伊達みきおの近影、しんいちが公開 誕生日お祝いするもケーキは「食べないで下さい」
お笑いタレントのお見送り芸人しんいちが13日にInstagramを更新。休養中の伊達みきお（サンドウィッチマン）の近影を公開した。
【写真】伊達みきお、誕生日を迎えて弾ける笑顔
しんいちが「伊達さんに会えたーーー」と投稿したのは、5日に52歳の誕生日を迎えた伊達の姿を撮影したオフショット。複数公開されている写真には、バースデーケーキを抱えて弾ける笑顔を見せる伊達としんいちの2ショットや口笛なるお、あぁ～しらきと並んだ集合ショットが収められている。投稿の中でしんいちは伊達について「誕生日ケーキあげたけど、食べないで下さい！って言うたwww」とつづっている。
8月に脳梗塞を発症し、現在は芸能活動を休止中の伊達。彼の明るい表情を収めた写真に、ファンからは「伊達さん元気そうでよかった」「お顔がみれてホッとしました」「うわ～伊達さん元気なお顔見れて嬉しい」「しんいちありがとう」などの声が集まっている。
引用：「お見送り芸人しんいち」Instagram（@shinichi0421u）
【写真】伊達みきお、誕生日を迎えて弾ける笑顔
しんいちが「伊達さんに会えたーーー」と投稿したのは、5日に52歳の誕生日を迎えた伊達の姿を撮影したオフショット。複数公開されている写真には、バースデーケーキを抱えて弾ける笑顔を見せる伊達としんいちの2ショットや口笛なるお、あぁ～しらきと並んだ集合ショットが収められている。投稿の中でしんいちは伊達について「誕生日ケーキあげたけど、食べないで下さい！って言うたwww」とつづっている。
8月に脳梗塞を発症し、現在は芸能活動を休止中の伊達。彼の明るい表情を収めた写真に、ファンからは「伊達さん元気そうでよかった」「お顔がみれてホッとしました」「うわ～伊達さん元気なお顔見れて嬉しい」「しんいちありがとう」などの声が集まっている。
引用：「お見送り芸人しんいち」Instagram（@shinichi0421u）