◇SATO presents 高校野球女子選抜-KOBE CHIBEN 高校野球女子選抜-KOBE CHIBEN（2026年9月13日 東京ドーム）

マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（52）が率いるアマ野球チーム「KOBE CHIBEN」と高校野球女子選抜のエキシビションマッチが13日、東京ドームで行われた。イチロー氏は高校野球女子選抜を相手に今年も「本気」の投球を見せつけ、6年連続の完投、2年連続の完封勝利を挙げた。

「1年に1度のこの試合が開催できたこと、これに尽きます。どこまで続けられるのか、実際には体、おじさんたちキツいもんね…。たくさんのお客さんが来ていただいて、感激しています」と笑った。

イチロー氏は「1番・投手」で出場。初回、いきなり先頭の福田稟（神戸弘陵）に中前打を浴び、二盗も許した。しかし続く伊藤結月（クラーク国際）を空振り三振。2死後には高橋理桜（駒大苫小牧）も空振り三振に仕留めた。

2回は3者連続三振で、前の回から4者連続。130キロ台中盤の直球と多彩な変化球で5回まで2安打無失点に抑え、毎回の12三振を奪った。

その後も快投は続き、9回で127球を投げ切って5安打無失点。8回をのぞく毎回の17奪三振。

最速は136キロで、昨年より1キロアップした。「140は無理です。目指していたけど、無理。今日も点差は付いたけど、僕らは必死で、恐ろしい何かに襲われそうな空気をずっと感じていた。全力でネガティブな感情で球場に向かった。自分が思ったより悪くはなかった」と振り返った。

打っては5打数2安打。「2番・遊撃」の松井稼頭央氏は4打数2安打、「4番・三塁」の松井秀喜氏も4打数2安打だった。