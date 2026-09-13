47歳元“ギャルのカリスマ”の現在に驚き！ 大人かわいい秋コーデに「かわいい」の声殺到
かつて“ギャルのカリスマ”として一世風びしたモデル、タレントの安西ひろこが12日までにInstagramを更新。私服の秋コーデを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】安西ひろこ47歳、ギャルから激変！ フェミニンな大人コーデ
現在47歳の安西はかつてグラビアアイドルとしてデビューし、1998年度のフジテレビビジュアルクイーンに選ばれるなど活躍。モデルとしてもファッション誌の誌面を飾り、ギャルのカリスマとして人気に。ファッションブランドのプロデュースなどにも乗り出した。一時期、病気で芸能活動を休止していた時期もあるが、近年は復帰。昨年、LIBERAに所属することを発表している。
そんな彼女が「最近 肌寒くなって秋っぽくなってきたね」と投稿したのは、私服の秋冬コーデ。複数公開されている写真にはデニムパンツにフリルのあしらわれたトップス、ベレー帽を身に付けた安西の姿が収められている。
「そろそろロングブーツ履きたいな？まだ、早いかな？」とつづった彼女の投稿にファンからは「いつも最高に可愛いく素敵」「カッコ可愛い」「お洋服もお帽子もかわいいです～」などの声が相次いでいる。
引用：「安西ひろこ」Instagram（@hiroko_anzai_）
【写真】安西ひろこ47歳、ギャルから激変！ フェミニンな大人コーデ
現在47歳の安西はかつてグラビアアイドルとしてデビューし、1998年度のフジテレビビジュアルクイーンに選ばれるなど活躍。モデルとしてもファッション誌の誌面を飾り、ギャルのカリスマとして人気に。ファッションブランドのプロデュースなどにも乗り出した。一時期、病気で芸能活動を休止していた時期もあるが、近年は復帰。昨年、LIBERAに所属することを発表している。
「そろそろロングブーツ履きたいな？まだ、早いかな？」とつづった彼女の投稿にファンからは「いつも最高に可愛いく素敵」「カッコ可愛い」「お洋服もお帽子もかわいいです～」などの声が相次いでいる。
引用：「安西ひろこ」Instagram（@hiroko_anzai_）