綾瀬はるか主演『ファーストボイス』主題歌はちゃんみな新曲「History」 実話に着想を得た法廷ドラマ
俳優の綾瀬はるかが主演を務める映画『ファーストボイス』（10月2日公開）の主題歌が、ちゃんみなの新曲「History」に決定した。映画本編の映像を使用した主題歌スペシャルムービーも公開された。
【動画】映画『ファーストボイス』ちゃんみなの主題歌入りスペシャルムービー
本作は、日本が好景気に沸いたバブル経済絶頂期の1989年を舞台に、日本で初めて「ハラスメント」が事件となった裁判に挑む女性たちを描くリーガルエンターテインメント。100％負けると言われた裁判を通じ、時代の「常識」に異議を唱えた型破りな弁護士たちの実話に着想を得たフィクションとなる。
綾瀬が演じるのは、お人好しの弁護士・朝日道子。共演にはファーストサマーウイカ、松本穂香らが名を連ねる。『九十歳。何がめでたい』の前田哲監督がメガホンを取り、脚本家の橋本裕志と『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』『そして、バトンは渡された』に続いてタッグを組んだ。
主題歌「History」は、時代の常識に立ち向かい、新たな未来を切り開こうとする登場人物たちの姿を、ちゃんみなの力強いサウンドとエモーショナルな歌声で後押しする楽曲。スペシャルムービーには、朝日道子をはじめ、ファーストサマーウイカ演じる上原恵、松本演じる藤野栞らが声を上げ、闘う姿が収められている。
ちゃんみなは「私たちがいま享受している当たり前や前提の先には、先人たちが違和感や枠組みにあらがってきた闘いの歴史があります」とコメント。
さらに、「主人公たちの闘いと、その熱狂の余韻が漂うエンディングに『History』が流れた瞬間、私の中の何かが報われた気がしました」と、作品と楽曲がシンクロした瞬間の感慨を明かしている。
【動画】映画『ファーストボイス』ちゃんみなの主題歌入りスペシャルムービー
本作は、日本が好景気に沸いたバブル経済絶頂期の1989年を舞台に、日本で初めて「ハラスメント」が事件となった裁判に挑む女性たちを描くリーガルエンターテインメント。100％負けると言われた裁判を通じ、時代の「常識」に異議を唱えた型破りな弁護士たちの実話に着想を得たフィクションとなる。
主題歌「History」は、時代の常識に立ち向かい、新たな未来を切り開こうとする登場人物たちの姿を、ちゃんみなの力強いサウンドとエモーショナルな歌声で後押しする楽曲。スペシャルムービーには、朝日道子をはじめ、ファーストサマーウイカ演じる上原恵、松本演じる藤野栞らが声を上げ、闘う姿が収められている。
ちゃんみなは「私たちがいま享受している当たり前や前提の先には、先人たちが違和感や枠組みにあらがってきた闘いの歴史があります」とコメント。
さらに、「主人公たちの闘いと、その熱狂の余韻が漂うエンディングに『History』が流れた瞬間、私の中の何かが報われた気がしました」と、作品と楽曲がシンクロした瞬間の感慨を明かしている。