男が飛行機内の座席に座ったまま、頭から胴体まで銀色のダクトテープでぐるぐる巻きにされ、両手や膝下まで固定された異様な写真がSNSで拡散されている。

【実際の写真】〈機内で大暴れ〉“噛みつきカスハラおじさん”(67)、 人種差別的な言葉を叫び、ノートパソコンを破壊

騒動が起きたのは現地時間9月3日、テキサス州ダラス・フォートワース国際空港からニュージャージー州ニューアークへ向かっていたアメリカン航空618便。アリゾナ州在住のアーサー・ランディーン容疑者（67）が、人種差別的な言葉や同性愛者への侮蔑的な言葉を叫びながら暴れ、周囲の乗客らによって座席に拘束された。酒に酔っているように見えたとの証言も出ている。

初期の米メディア報道では、離陸から約2時間が経ったころ、ランディーン容疑者が隣席の男性に向かって「イエス・キリスト」や「地獄」について叫び始めたと伝えられた。対応に入った黒人の客室乗務員には人種差別的な言葉を浴びせたほか、同性愛者への侮辱的な言葉を繰り返したという。

さらに隣席の男性に暴行。男性がノートパソコンを持って席を離れようとすると、パソコンを奪おうとし、2人は引っ張り合いになった。仲裁しようとした女性客も突き飛ばしたという。

「容疑者の取り押さえには男性乗客3人が加わりました。そのうち2人は体を押さえ続け、客室乗務員が両手を黄色い結束バンドで拘束。しかし激しく抵抗したため、ダクトテープで手や脚、胴体を座席に固定しました。

それでも頭突きや噛みつきをしようとしたことから、最終的には頭部までテープで固定。男性の1人は手を噛まれています。ここまで拘束されても興奮は収まらず、容疑者は取り押さえに加わった乗客の1人に『この飛行機は墜落する！』と口にしたといいます」（海外ジャーナリスト）

618便は目的地を変更し、メリーランド州のボルティモア・ワシントン国際空港に着陸。男性らは警察が機内に入るまでランディーン容疑者を押さえ続け、身柄を引き渡した。容疑者が機外へ連れ出された後、618便は改めてニューアークへ向かった。

ランディーン容疑者は腕の傷を救急隊に確認された後、第2級暴行や公共の場で騒動を起こした容疑で逮捕された。

実は被害者は、ベストセラー作家だった

さらに事件後、ランディーン容疑者の隣席にいた被害男性の身元が明らかになった。ニューヨーク・タイムズのベストセラー作家として知られる宗教作家ジョナサン・カーン氏だった。

「カーン氏によると、ランディーン容疑者のほうから話しかけてきて、2人は本や家族、宗教などについて数時間にわたって友好的に会話していました。ところが、カーン氏が自身の信仰について話した直後、容疑者の態度が一変。『全部でたらめだ』と言い出し、イエスを罵倒し始めたといいます。

さらにカーン氏の首に両手を回し、『お前の顔を殴ってやる』と言葉を浴びせ、胸を殴ったほか、顔にも殴りかかろうとしたということです」（同前）

ランディーン容疑者は不動産エージェントとして不動産会社に所属していたが、同社は事件を知り速やかに関係を解消。「報じられている行為は、当社が求めるプロフェッショナリズムや誠実さ、思いやり、他者への敬意とは全く相容れない」と声明を出した。

アメリカン航空も「お客様と従業員の安全とセキュリティーが最優先であり、暴力は容認しない」とコメント。

ランディーン容疑者は9月4日に釈放された。メリーランド州の裁判記録によると、次回の出廷は10月19日に予定されている。