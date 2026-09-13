ピンク色のシャツを着た中年女性が、両手にナイフを握りしめ、高層ビルに囲まれた路上に立っている。周囲を取り囲む警官らが刃物を捨てるよう呼びかけるが、女は応じない。やがて警官に向かって刃物を振り回しながら突進した瞬間、銃声が響いた。

【実際の写真】〈両手の包丁を振り上げ、叫びながら警官に突進…〉中年女性(49)の犯行、騒然としていたNY・タイムズスクエア

SNSで拡散されているのは、現地時間8月31日午後4時半ごろ、多くの人が行き交うNYタイムズスクエアで撮影された緊迫の一部始終だ。警官との対峙は約4分間に及んだ。この直前、女は面識のない通行人2人を相次いで刺しており、うち32歳の女性が死亡している。

ニューヨーク市警（NYPD）によると、女はディスカウントストア「ターゲット」の買い物袋から包丁2本を取り出して両手に持つと、まず68歳男性の腹部を刺した。その約20秒後、今度は32歳の女性の腹部を刺した。

2人は病院に搬送されたが、32歳の女性は死亡が確認された。68歳の男性も重傷とされていたが、その後容体が安定。女と2人に面識はなく、NYPDは無差別襲撃だったとみている。

「犯行後、駆けつけた警官らが女を取り囲み、ナイフを捨てるよう繰り返し命じました。しかし女は『何も手放さない。あなたたち2人とも殺してやる』と発言し、さらに『あなたたちを殺す』と繰り返したといいます。

約4分間にわたる説得の末、警官3人がテーザー銃を発射したものの制止できず、女が刃物を振り上げて警官に向かってきたため、警官2人が拳銃を発砲。女は搬送先の病院で死亡しています」（海外ジャーナリスト）

女に刺されて亡くなったのはニュージャージー州チェスターに住むエリン・ピアチェンティさん（32）。名門・ペンシルベニア大学を卒業後、フォーダム大学ロースクールを優秀な成績で修了し、大手法律事務所を経て、大手金融機関バンク・オブ・アメリカでバイスプレジデント（VP）を務めていた。

「5か月前に第1子となる娘を出産し、この日は産休を終えて職場に復帰した初日でした。同僚は彼女の机をピンクの花などで飾って復帰を歓迎し、ピアチェンティさんも娘の写真を見せていたそうです。上司からは『スーパースター』と評されるなど、社内でも高く評価される存在でした。

事件4日前には、娘を抱いて夫と笑顔を見せる写真をSNSに投稿し、娘の洗礼式や家族旅行を振り返っていた。夫とは今年8月に結婚2周年を迎えたばかりでした」（同前）

一方、最初に襲われた男性はタク・カムさん（68）。ブルックリンに住む息子を訪ねた帰りで、妻とともに地下鉄を出たところだった。

過去には地下鉄駅で列車の前に飛び込もうとした記録も

NYPDは、加害者である女の身元をクイーンズ在住のパメラ・シスネロス（49）と発表。3人の娘を持つ母親で、逮捕歴はなかったものの、過去にトラブルがあり警察が対応した記録が残されていた。

家族によると、産後に精神状態が悪化。2018年にはマンハッタンで酩酊状態となり、叫び声を上げるなど攻撃的な態度を取ったため警察が出動した。翌2019年にもクイーンズの地下鉄駅でトラブルを起こした記録も残っている。

「その後は治療を受けて、状態は安定していたとのこと。しかし、ここ数か月は服薬に抵抗を示していたとも伝えられています。事件の10日前に父親宅で夕食をとった際には特に異変はなく、父親は『娘は暴力的な人間ではなかった』と語っています」（同前）

人通りの多いタイムズスクエアで警官がシスネロスを射殺したことについて、その対応の是非をめぐって議論が起きている。 ニューヨーク州司法長官室は9月2日、警官によるシスネロスの射殺について捜査を開始した。

事件後、ピアチェンティさんの遺族らは、生後5か月の娘の将来を支えるためオンライン募金を開始。9000件を超える寄付が寄せられ、総額は88万ドル（約1億3200万円）を突破している。