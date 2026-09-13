インド・バラナシで建設が進むロープウエーの設備（中央）＝2026年7月（共同）

ヒンズー教の聖地インド北部バラナシでロープウエーの建設が進み、完成が近づいている。悠然と流れるガンジス川が多くの旅人を引きつけてきた古都では利便性向上が期待される一方、変わりゆく街並みを惜しむ声や、客を奪われるリキシャ（三輪タクシー）の運転手から嘆き節も漏れる。（共同通信ニューデリー支局＝岩橋拓郎）

モディ首相肝いりの事業で、2023年に建設工事が始まった。バラナシの玄関口の鉄道駅とガンジス川沿いの旧市街入り口までの約4キロを結び、駅は五つ。同じ経路をリキシャで移動すると50分ほどかかるが、15～20分に短縮される。1台に約10人が乗れ、約45メートルの高さを移動する。

ヒンズー教で聖なる川とされるガンジス川で沐浴すればあらゆる罪が洗い流されると信じられている。ほとりにある沐浴場「ガート」には昼夜問わず大勢の信者や観光客が訪れ、近くの道路は慢性的に渋滞している。

地元ガイドのサンジュ・サハニさん（42）によると、住民の間では工事開始前は立ち退きや工事の危険性から反対意見が根強かったものの、工事が終盤に近づき、歓迎論が優勢になってきた。「住民にとっても悩ましい渋滞の解消に加え、高い場所から街を眺められるのが楽しみになってきたのだろう」とみる。

ただ、必ずしも賛成一色ではない。庶民の足リキシャは客足の減少が避けられず、鉄道駅近くで客待ちをしていた運転歴約40年のサンブー・ダスさん（62）は「もうリキシャでは食べていけない。今から他の仕事を考えるしかない」と嘆いた。

東部ビハール州から観光で訪れたアミット・クマールさん（26）は「移動が楽になれば来訪者はさらに増え、バラナシは発展する」と話す。一方でサハニさんは「伝統を大切にしてきた街だが、最近は新しい建物も増えた。多少不便でも昔の方が味があって良かった」と寂しさをのぞかせた。

客待ちをするリキシャ運転手のサンブー・ダスさん（中央）＝2026年7月、インド・バラナシ（共同）

インド・バラナシを流れるガンジス川沿いの旧市街＝2026年7月（共同）

インド・バラナシで建設が進むロープウエーの設備＝2026年7月（共同）

ロープウエーの新駅近くで列を作るリキシャ＝2026年7月、インド・バラナシ（共同）