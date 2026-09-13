『VIVANT』第18話 “乃木”堺雅人、“ノコル”二宮和也らと最強チーム結成！別班奪還作戦がついに始動
堺雅人が主演する日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の第18話が13日の今夜放送される。
【動画】『VIVANT』チョッキー、来日決定を報告！
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
■第18話あらすじ
櫻井司令（キムラ緑子）により、乃木（堺）に下された奪還断念の非情な決断。しかし、長野専務（小日向文世）の叱咤により前を向く乃木は、弟・ノコル（二宮和也）に連絡をする。
命を落とすかもしれない作戦、テント壊滅に追い込んだ張本人は自分であることに言い淀む乃木だったが、ノコルは「なんでもっと単刀直入に言わないんだ？テントは全勢力をかけて、兄さんに協力する」と言い放つ。
血のつながり以上の愛をもって結束する二人。ここに、乃木とノコル率いるテントの最強チームが完成する。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。
【動画】『VIVANT』チョッキー、来日決定を報告！
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
櫻井司令（キムラ緑子）により、乃木（堺）に下された奪還断念の非情な決断。しかし、長野専務（小日向文世）の叱咤により前を向く乃木は、弟・ノコル（二宮和也）に連絡をする。
命を落とすかもしれない作戦、テント壊滅に追い込んだ張本人は自分であることに言い淀む乃木だったが、ノコルは「なんでもっと単刀直入に言わないんだ？テントは全勢力をかけて、兄さんに協力する」と言い放つ。
血のつながり以上の愛をもって結束する二人。ここに、乃木とノコル率いるテントの最強チームが完成する。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。