『告白』“爽太”松村北斗、親友“友也”塩野瑛久の過去を知り号泣 ネット感動「ガチで神回」「涙止まらん」（ネタバレあり）
松村北斗が主演するドラマ『告白－25年目の秘密－』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第9話が12日に放送され、爽太（松村）が親友・友也（塩野瑛久）の過去を知り号泣する姿が描かれると、ネット上には「友情回。ガチで神回」「あぁぁ涙止まらん」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】佐倉（玉山鉄二）の過去も明らかに！『告白－25年目の秘密－』第9話より
野瀬化粧品に勤務する爽太は、連続誘拐犯・畑野（田中要次）にさらわれた上司・麻里子（岡崎紗絵）を救出。25年前も爽太に命を救われていたと知った麻里子は爽太にキスをする。そこから麻里子に問いただされた爽太は、これまで25年間にわたって麻里子を守るためにしてきたことを話し始める。居たたまれない思いで言葉を絞り出す爽太。すべてを聞き終えた麻里子が、爽太に審判を下す。
そんな中、畑野に襲われ入院していた野瀬化粧品社長秘書の浅井豪太（夙川アトム）が意識を取り戻す。駆け付けた麻里子と父で社長の野瀬銀次郎（石黒賢）に、浅井は「申し訳ありません」と、爽太のことを畑野にしゃべってしまったせいで爽太と麻里子を危険な目に遭わせてしまったと謝罪する。
一方、畑野から再び狙われた爽太は、間一髪で友也に救われる。その後、友也は、幼い頃に姉を畑野に殺害されていた事実を告白する。友也が抱えてきたつらい過去を知った爽太は「なんで友也が傷ついて生きてこなきゃいけなかったんだよ」と話し始めると「友也はいつだって明るくて、優しくて、気が利いて…僕なんかより全然、人としてまっとうだし…すごい良い奴！」と涙をこぼす。
その後も、爽太が「友也は良い奴！ すごい奴！ なんで傷つけるんだよ！」と畑野に対して怒りをあらわにする。そして涙を流しながら、友也の苦悩に気付けなかった後悔や謝罪の言葉を語り続けると、ネット上には「友情回。ガチで神回」「最高の親友やん」「友也と爽太2人とも良い奴すぎて尊い」などの声や「友也の過去を聞いて大号泣する爽太を見て泣く」「あぁぁ涙止まらん」といった投稿も相次いでいた。
【写真】佐倉（玉山鉄二）の過去も明らかに！『告白－25年目の秘密－』第9話より
野瀬化粧品に勤務する爽太は、連続誘拐犯・畑野（田中要次）にさらわれた上司・麻里子（岡崎紗絵）を救出。25年前も爽太に命を救われていたと知った麻里子は爽太にキスをする。そこから麻里子に問いただされた爽太は、これまで25年間にわたって麻里子を守るためにしてきたことを話し始める。居たたまれない思いで言葉を絞り出す爽太。すべてを聞き終えた麻里子が、爽太に審判を下す。
一方、畑野から再び狙われた爽太は、間一髪で友也に救われる。その後、友也は、幼い頃に姉を畑野に殺害されていた事実を告白する。友也が抱えてきたつらい過去を知った爽太は「なんで友也が傷ついて生きてこなきゃいけなかったんだよ」と話し始めると「友也はいつだって明るくて、優しくて、気が利いて…僕なんかより全然、人としてまっとうだし…すごい良い奴！」と涙をこぼす。
その後も、爽太が「友也は良い奴！ すごい奴！ なんで傷つけるんだよ！」と畑野に対して怒りをあらわにする。そして涙を流しながら、友也の苦悩に気付けなかった後悔や謝罪の言葉を語り続けると、ネット上には「友情回。ガチで神回」「最高の親友やん」「友也と爽太2人とも良い奴すぎて尊い」などの声や「友也の過去を聞いて大号泣する爽太を見て泣く」「あぁぁ涙止まらん」といった投稿も相次いでいた。