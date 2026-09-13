7月28日、16時27分。熊本南部を最大震度7の揺れが襲った。約1時間半後にはイオンモール熊本で爆発事故が起きるなど、二次災害も多数発生した。死者は38人を数えている。熊本では2016年4月にも巨大地震（平成28年熊本地震）に見舞われたが、その当時、県の総務部長を務めていたのが、木村敬・現熊本県知事（52）だった。

【画像】爆発が起きたイオンモール熊本

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熊本地震が起きた当時は？

7月28日の地震が起きた時間、私は雲の上にいました。台湾の台中から熊本へ、飛行機で戻っている最中だったんです。



毎朝自転車で通勤するという木村知事 Ⓒ時事通信社

前日は、台北で「台湾・熊本経済共創フォーラム」に参加していました。TSMC（台湾積体電路製造）の熊本工場が稼働を始めたのは一昨年ですが、以来、台湾と熊本の間で、経済や観光、人的交流が活発になっています。私も現地に進出している熊本の企業や、熊本出身で料理店を営む方々と懇談しました。台北から台中に向かったのは、今年3月末よりスターラックス航空の台中-熊本便が飛ぶようになったからです。

日本時間の16時に離陸し、その30分後、機内Wi-Fiを通じて「熊本で震度7」という一報が入りました。

「7か──」

その数字に慄然としました。

10年前、私は熊本市で4月14日の前震（震度6弱）、16日の本震（震度6強）を経験しています。それをさらに上回る揺れが、また熊本を襲ったというのか……。

震源に近いのは八代市方面。10年前には大きな被害を受けなかった地域です。タブレットで断片的な情報を追いながら、まず副知事に、震源が近かった自治体の首長たちと連絡を取るよう指示しました。並行して、自衛隊の応援派遣要請の準備もするよう言いました。

18時過ぎだったか、イオンモール熊本（上益城郡嘉島町）で爆発が起きたという情報が入りました。私も休日に妻とよく訪れる、熊本で最も大きな規模の商業施設ですから、いっそうの衝撃でした。

オンライン災害対策本部会議

私の乗った飛行機が熊本空港に着陸できず、福岡空港へ降り立ったのは19時半頃。県内全体でどれほどの被害が出ているか、初めて把握したのは、熊本への車中でオンライン参加した第1回の災害対策本部会議でした。

映像を見ながら職員と話し、次々に指示を出すことができましたが、これは10年前には考えられなかったこと。通信環境の充実により、飛行機の中でも、移動中の車内でも状況を知ることができたのは、初動で冷静な判断をするうえで極めて大きかったと思います。

21時半に県庁へ到着してすぐ、被害の概要を聞き、対応を練り始めました。深夜0時に第2回の対策本部会議。いったん帰宅したのは……午前2時くらいだったでしょうか。妻とは機内でメールのやり取りをして「大丈夫」とのことだったので、そこは安心していました。

〈知事が繰り返し口にするのは「初動」と「連携」の重要性だ。〉

10年前の経験から、初動がいかに大事かは身に染みてわかっています。そして、政府や他自治体などとの連携体制をいかに早く作るかが肝要ということも同様です。

震度7で、相当数の家屋が壊れ、余震が続いている。そこで夜のうちに準備し、翌朝には県から被災自治体へ職員を派遣することを決めました。そうすることで首長や市町村職員を直接支えることができます。

政府には、現地対策本部を置いてほしいと木原（稔）官房長官にお伝えしました。すると翌々日の7月30日には東京から応援職員が入り、県と国が直接顔を突き合わせ、課題を抽出できるようになりました。

※約6500字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア『文藝春秋PLUS』と『文藝春秋』2026年10月号に掲載されています（木村敬「熊本地震戦記」）。

・国からクーラー約300台

・「くまモン、怪我してないかな」

（木村 敬／文藝春秋 2026年10月号）