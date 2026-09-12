『名探偵コナン 30号殺人事件』全員出動PV解禁 主題歌は倉木麻衣 9.26より「茜色の千秋楽」3週連続放送
9月25日21時より『金曜ロードショー』（読売テレビ・日本テレビ系）にて放送される、テレビアニメ『名探偵コナン』（毎週土曜18時）の放送30周年記念2時間スペシャル『名探偵コナン 30号殺人事件』より、メインビジュアル、全員出動PVが解禁。本作の主題歌を倉木麻衣が務めることも明らかとなった。また、9月26日から人気エピソード「茜色の千秋楽」が3週連続で放送されることも発表。メインビジュアルが解禁された。
【動画】『名探偵コナン 30号殺人事件』全員出動PV
放送30周年となるテレビアニメ『名探偵コナン』は、6月に「名探偵プリキュア！」、7月は「Jリーグ」、8月は「鳥人間コンテスト」とのコラボエピソードなど特別企画を届けてきた。9月は金曜ロードショーにて、10年ぶりとなる2時間SP『名探偵コナン 30号殺人事件』を放送する。
このたび、「30号殺人事件」のメインビジュアルが解禁。江戸川コナンをはじめ、劇中で活躍する16名もの豪華メンバーを描いたビジュアルで、コナン史上最大級のオールスターキャストで事件に挑む姿が表現されている。さらに、メインビジュアルで描かれた面々の活躍が垣間見える「全員出動PV」も解禁。「30号殺人事件」の主題歌は倉木麻衣の新曲に決定した。今作のために制作された主題歌のタイトルは「ハレルヤ」（9月25日配信）。なお、倉木が「名探偵コナン」の楽曲を担当するのは本曲で29曲目となる。
倉木は「主題歌を担当させていただくことになり、嬉しく光栄です！ 私なりに、2時間スペシャルとして、愛と感謝を込めて、コナンに対する熱い想いをぶつけてみました！ 名探偵コナンが放つ愛のメッセージにもあるように、どんな環境や状況でも、諦めそうなときにも、自分自身を信じて、すべてを受け入れて愛して、ありのままで在ること自体が唯一無二で輝いている星だぜ！ 疎外感からくる憎しみ苦しみ悲しみではなく、心を開いて、みんな同じ“孤独”から気づく愛を感じて、見える世界を一緒にハレルヤにしようぜ！というメッセージを込めて制作しました」と楽曲に込めた想いを明かす。
そして「いつも歌もお楽しみくださり、本当に、ありがとうございます。名探偵コナンを愛する皆さんの愛に溢れたコナン愛の温かさや純粋な気持ちも愛おしく思っております。私も名探偵コナンの世界の一部になれるように、愛から生まれた『ハレルヤ』という光が届いたら嬉しいです」とメッセージを寄せた。
さらに、9月26日よりテレビアニメ『名探偵コナン』（毎週土曜18時）の放送にて3週連続で、原作コミック106巻に収録された大阪が舞台となる人気エピソード「茜色の千秋楽」の放送が決定。
「茜色の千秋楽」のメインビジュアルは、重要な舞台となる「浪速ハルカス」が、空から落ちてくるかのように逆さまに描かれており、大阪で巻き起こる不穏なミステリーを思い起こさせるものに。その浪速ハルカスの前で帽子を前向きに被り直す服部平次と、振り返って平次を見つめる遠山和葉の姿も描かれ、この二人の進展についても期待が高まる。
「浪速ハルカスの展望フロアから見える夕陽が告白絶景ポイント」と聞き、和葉に想いを伝えようと決意した平次。連続殺人事件を解決し、和葉に絶景ポイントで告白できるのか…？
また、9月19日に開催される「京まふ」ステージには服部平次を演じる堀川りょう、遠山和葉を演じる宮村優子が登壇。二人への質問募集を本日12日よりXで開始。ステージは、アニメ「名探偵コナン」公式YouTubeチャンネルでも生配信する。
テレビアニメ『名探偵コナン』2時間スペシャル「30号殺人事件」は、読売テレビ・日本テレビ系『金曜ロードショー』にて9月25日21時より放送。テレビアニメ『名探偵コナン』「茜色の千秋楽」は、読売テレビ・日本テレビ系にて9月26日・10月3日・10月10日各18時放送（※一部地域を除く）。
放送30周年となるテレビアニメ『名探偵コナン』は、6月に「名探偵プリキュア！」、7月は「Jリーグ」、8月は「鳥人間コンテスト」とのコラボエピソードなど特別企画を届けてきた。9月は金曜ロードショーにて、10年ぶりとなる2時間SP『名探偵コナン 30号殺人事件』を放送する。
このたび、「30号殺人事件」のメインビジュアルが解禁。江戸川コナンをはじめ、劇中で活躍する16名もの豪華メンバーを描いたビジュアルで、コナン史上最大級のオールスターキャストで事件に挑む姿が表現されている。さらに、メインビジュアルで描かれた面々の活躍が垣間見える「全員出動PV」も解禁。「30号殺人事件」の主題歌は倉木麻衣の新曲に決定した。今作のために制作された主題歌のタイトルは「ハレルヤ」（9月25日配信）。なお、倉木が「名探偵コナン」の楽曲を担当するのは本曲で29曲目となる。
倉木は「主題歌を担当させていただくことになり、嬉しく光栄です！ 私なりに、2時間スペシャルとして、愛と感謝を込めて、コナンに対する熱い想いをぶつけてみました！ 名探偵コナンが放つ愛のメッセージにもあるように、どんな環境や状況でも、諦めそうなときにも、自分自身を信じて、すべてを受け入れて愛して、ありのままで在ること自体が唯一無二で輝いている星だぜ！ 疎外感からくる憎しみ苦しみ悲しみではなく、心を開いて、みんな同じ“孤独”から気づく愛を感じて、見える世界を一緒にハレルヤにしようぜ！というメッセージを込めて制作しました」と楽曲に込めた想いを明かす。
そして「いつも歌もお楽しみくださり、本当に、ありがとうございます。名探偵コナンを愛する皆さんの愛に溢れたコナン愛の温かさや純粋な気持ちも愛おしく思っております。私も名探偵コナンの世界の一部になれるように、愛から生まれた『ハレルヤ』という光が届いたら嬉しいです」とメッセージを寄せた。
さらに、9月26日よりテレビアニメ『名探偵コナン』（毎週土曜18時）の放送にて3週連続で、原作コミック106巻に収録された大阪が舞台となる人気エピソード「茜色の千秋楽」の放送が決定。
「茜色の千秋楽」のメインビジュアルは、重要な舞台となる「浪速ハルカス」が、空から落ちてくるかのように逆さまに描かれており、大阪で巻き起こる不穏なミステリーを思い起こさせるものに。その浪速ハルカスの前で帽子を前向きに被り直す服部平次と、振り返って平次を見つめる遠山和葉の姿も描かれ、この二人の進展についても期待が高まる。
「浪速ハルカスの展望フロアから見える夕陽が告白絶景ポイント」と聞き、和葉に想いを伝えようと決意した平次。連続殺人事件を解決し、和葉に絶景ポイントで告白できるのか…？
また、9月19日に開催される「京まふ」ステージには服部平次を演じる堀川りょう、遠山和葉を演じる宮村優子が登壇。二人への質問募集を本日12日よりXで開始。ステージは、アニメ「名探偵コナン」公式YouTubeチャンネルでも生配信する。
テレビアニメ『名探偵コナン』2時間スペシャル「30号殺人事件」は、読売テレビ・日本テレビ系『金曜ロードショー』にて9月25日21時より放送。テレビアニメ『名探偵コナン』「茜色の千秋楽」は、読売テレビ・日本テレビ系にて9月26日・10月3日・10月10日各18時放送（※一部地域を除く）。