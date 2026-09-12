「デカ女」で話題の美女、ラウンドガール姿にネット騒然「リング上の天使」
コスプレイヤーでタレント、2人組ユニット「めり～ぽっぴん」のメンバー・米倉みゆが4日までにXを更新。ソロショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】「デカ女」話題の美女、話題沸騰“スタイル抜群”ラウンドガール姿など（7枚）
SNSを中心に人気を博している長身女性、通称“デカ女”。米倉は、一昨年6月にXで、圧倒的なスタイルが際立つ自身の写真に「身長184.3cmです」とネタで添え（公称は169cm）投稿し大バズり。
今回の投稿では、ゴールドと黒を基調としたラウンドガール衣装姿を披露。カメラに向かって手を振っており、ファンからは「めっちゃかわいい」「リング上の天使」などの声が寄せられている。
引用：「米倉みゆ」Instagram（@yone__san630）、X（@0630_miyu_）
【写真】「デカ女」話題の美女、話題沸騰“スタイル抜群”ラウンドガール姿など（7枚）
SNSを中心に人気を博している長身女性、通称“デカ女”。米倉は、一昨年6月にXで、圧倒的なスタイルが際立つ自身の写真に「身長184.3cmです」とネタで添え（公称は169cm）投稿し大バズり。
今回の投稿では、ゴールドと黒を基調としたラウンドガール衣装姿を披露。カメラに向かって手を振っており、ファンからは「めっちゃかわいい」「リング上の天使」などの声が寄せられている。
引用：「米倉みゆ」Instagram（@yone__san630）、X（@0630_miyu_）