“可愛すぎる”元スタバ店員、ハワイでノースリーブ 美スタイルにネット衝撃 グラビアも話題の22歳
女優でインフルエンサーの安井南が12日までにInstagramを更新。オフショットを披露すると、ファンから称賛の声が集まった。
【写真】“可愛すぎる”元スタバ店員、ハワイでノースリーブ 「スタイル抜群」水着グラビアも（6枚）
2004年3月13日生まれ神奈川県出身の安井は、コーヒーチェーン「スターバックス」の“可愛すぎる店員”として話題になっていた。3月にはスターバックスを卒業したことを報告。週刊誌のグラビアを飾るなど、活動の幅を広げている。
今回の投稿では「ココナッツ落下してこなくてよかったね！」とつづり、ハワイの屋外で撮影した動画を公開。ノースリーブ姿の安井が、大きな木の陰から顔をのぞかせる様子が収められている。ファンからは「素敵ですね。可愛いです」「みなみん大好き」などの声が寄せられた。
引用：「安井南」Instagram（@yasaiminami）
【写真】“可愛すぎる”元スタバ店員、ハワイでノースリーブ 「スタイル抜群」水着グラビアも（6枚）
2004年3月13日生まれ神奈川県出身の安井は、コーヒーチェーン「スターバックス」の“可愛すぎる店員”として話題になっていた。3月にはスターバックスを卒業したことを報告。週刊誌のグラビアを飾るなど、活動の幅を広げている。
今回の投稿では「ココナッツ落下してこなくてよかったね！」とつづり、ハワイの屋外で撮影した動画を公開。ノースリーブ姿の安井が、大きな木の陰から顔をのぞかせる様子が収められている。ファンからは「素敵ですね。可愛いです」「みなみん大好き」などの声が寄せられた。
引用：「安井南」Instagram（@yasaiminami）