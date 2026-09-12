安井南、過去ショット　※「安井南」Instagram

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　女優でインフルエンサーの安井南が12日までにInstagramを更新。オフショットを披露すると、ファンから称賛の声が集まった。

【写真】“可愛すぎる”元スタバ店員、ハワイでノースリーブ　「スタイル抜群」水着グラビアも（6枚）

　2004年3月13日生まれ神奈川県出身の安井は、コーヒーチェーン「スターバックス」の“可愛すぎる店員”として話題になっていた。3月にはスターバックスを卒業したことを報告。週刊誌のグラビアを飾るなど、活動の幅を広げている。

　今回の投稿では「ココナッツ落下してこなくてよかったね！」とつづり、ハワイの屋外で撮影した動画を公開。ノースリーブ姿の安井が、大きな木の陰から顔をのぞかせる様子が収められている。ファンからは「素敵ですね。可愛いです」「みなみん大好き」などの声が寄せられた。

引用：「安井南」Instagram（@yasaiminami）