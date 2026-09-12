“会社員のお姉さん”インフルエンサー美女、魅力全開ミニスカワンピ姿に反響
“会社員のお姉さん”と称して活動するインスタグラマー、インフルンサーのさとみあいが11日に自身のinstagramを更新し、ノースリーブのミニスカートワンピース姿を公開。夏を名残惜しむようなコーデにファンから反響が寄せられている。
【写真】“会社員のお姉さん”インフルエンサー美女が「スタイル抜群」 大胆な水着ショットも（8枚）
さとみは「やっと金曜日だね～！ 外は寒くて、もうすっかり秋なの？」「天気も悪くて浮腫むし、今週末はデトックスしたい」と報告しながら、ベージュのワンピースで座る姿を公開している。
コメント欄には「今日もとってもキレイです」「相変わらずかわいい」「綺麗やわぁ」「今日も可愛いです」といった声が寄せられている。
【さとみあいプロフィール】
4月8日生まれ、北海道出身。身長166cm、B93cm・W63cm・H95cmのプロポーションを誇り、Instagramのフォロワー数は5万人を超えるなど“会社員のお姉さん”としてSNSで人気を集めている。今年5月には、1stイメージDVD「相思相愛」（竹書房）をリリース。Instagramでは、その抜群のスタイルを活かしたショットを公開し、ファンを喜ばせている。
引用：「さとみあい」Instagram（@satomiai48）
【写真】“会社員のお姉さん”インフルエンサー美女が「スタイル抜群」 大胆な水着ショットも（8枚）
さとみは「やっと金曜日だね～！ 外は寒くて、もうすっかり秋なの？」「天気も悪くて浮腫むし、今週末はデトックスしたい」と報告しながら、ベージュのワンピースで座る姿を公開している。
【さとみあいプロフィール】
4月8日生まれ、北海道出身。身長166cm、B93cm・W63cm・H95cmのプロポーションを誇り、Instagramのフォロワー数は5万人を超えるなど“会社員のお姉さん”としてSNSで人気を集めている。今年5月には、1stイメージDVD「相思相愛」（竹書房）をリリース。Instagramでは、その抜群のスタイルを活かしたショットを公開し、ファンを喜ばせている。
引用：「さとみあい」Instagram（@satomiai48）