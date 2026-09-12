WEST.重岡大毅、田中みな実から「目がくぼんでるわよ」 誕生日プレゼントに”必要なもの”受け取る
WEST.の重岡大毅が12日、大阪市内で行われた映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』公開記念舞台あいさつに登壇。同作で共演した田中みな実から誕生日プレゼントを受け取ったことを明かした。
【全身ショット】「これが一番足が長く見えるポーズです」をポーズを決めた重岡大毅
今作は、フリーライターの初海航（重岡）と意図せず殺人を犯した妹・幸来（原菜乃華）の兄妹の物語。妹を守るため“生成AI”を駆使して事件を隠ぺいしようと思いつくが、この選択が2人をさらなる窮地へと追い込む。便利なツールが思わぬ事件を引き起こしていく、完全犯罪サスペンスとなっている。
観客に笑顔を振りまきながら登場した重岡。関西凱旋に「やっぱりうれしいっすね。大阪に来たら僕も変にテンション上がっちゃって…」と初っ端から陽気なテンション。一緒に移動していた近藤亮太監督に「調子に乗っちゃって『いらっしゃい』とか言っちゃいました！」と話し笑いを誘った。
重岡は、田中とのエピソードを聞かれると「田中みな実さん、皆さんすごいですから！ほんとにエンターテイナーだなと思いました」と印象を語った。近藤監督も「一番裏表がないかもしれないですね。もうあのままみたいな感じの方」と振り返った。
続けて重岡は「みな実さん、僕のこと腐しまくるんで。僕も実はそれうれしいんですよ。たぶんみな実さんも分かってるからガンガン来るんです」と語り、田中との仲の良さをうかがわせた。
8月26日に誕生日を迎えた重岡。田中から「この前誕生日だったんでしょ。あなたがいま、必要な化粧品全部持ってきた。あなたがいま、目がくぼんでいるわよ」とあけすけな言い方ながら、手厚い誕生日プレゼントをもらったことを明かした。
重岡は終始、近藤監督相手にボケてツッコみ、大はしゃぎで観客を盛り上げた。近藤監督からたたずまいを褒められると「これが一番足が長く見えるポーズです」と言いながら、報道陣に向けてポーズを決めてみせた。
【全身ショット】「これが一番足が長く見えるポーズです」をポーズを決めた重岡大毅
今作は、フリーライターの初海航（重岡）と意図せず殺人を犯した妹・幸来（原菜乃華）の兄妹の物語。妹を守るため“生成AI”を駆使して事件を隠ぺいしようと思いつくが、この選択が2人をさらなる窮地へと追い込む。便利なツールが思わぬ事件を引き起こしていく、完全犯罪サスペンスとなっている。
重岡は、田中とのエピソードを聞かれると「田中みな実さん、皆さんすごいですから！ほんとにエンターテイナーだなと思いました」と印象を語った。近藤監督も「一番裏表がないかもしれないですね。もうあのままみたいな感じの方」と振り返った。
続けて重岡は「みな実さん、僕のこと腐しまくるんで。僕も実はそれうれしいんですよ。たぶんみな実さんも分かってるからガンガン来るんです」と語り、田中との仲の良さをうかがわせた。
8月26日に誕生日を迎えた重岡。田中から「この前誕生日だったんでしょ。あなたがいま、必要な化粧品全部持ってきた。あなたがいま、目がくぼんでいるわよ」とあけすけな言い方ながら、手厚い誕生日プレゼントをもらったことを明かした。
重岡は終始、近藤監督相手にボケてツッコみ、大はしゃぎで観客を盛り上げた。近藤監督からたたずまいを褒められると「これが一番足が長く見えるポーズです」と言いながら、報道陣に向けてポーズを決めてみせた。